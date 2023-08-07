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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اشتية يطالب إسرائيل بإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف سياسة الاقتطاعات

رئيس الوزراء الفلسطينى
رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية

طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، إسرائيل بإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها، ووقف الاقتطاعات الجائرة التى تقوم بها شهريًا. 

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المطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات

وأضاف اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته فى رام الله، ردًا على ادعاء إسرائيل بأنها ستقدم حزمة تسهيلات للسلطة - "هذا مال مُستحق لنا من ضرائبنا، والمطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا، ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا". 

 

وترحم اشتية على أرواح الشهداء الذين قضَوا أمس واليوم برصاص الإجرام الإسرائيلى، وقال إن الاحتلال الإسرائيلى الذي يتمادى بقتل الفلسطينيين يوميا، يجب أن يحاكم، والصمت الدولي المتستر على الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ليس بريئا من هذه الجرائم.

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