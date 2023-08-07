ضبط 3 مخازن لبيع البنزين في السوق السوداء بالمنيا

قال تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، إن الوحدة المحلية شنت حملات تموينية وتفتيشية مكثفة ، وتمكنت خلال حملاتها من ضبط 3 مخازن لبيع البنزين بالسوق السوداء .

وتحرير 47 مخالفة تموينية على خلال حملة مكبرة على المحال التجارية والمخابز البلدية ، كما تم ضبط لحوم بيضاء منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى ضبط 4 طن من القمح بأحد المخازن بهدف الإتجار بالسوق السوداء ، وتم توجيهها إلى الصوامع والشون الحكومية بالمنيا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى سياق متصل ، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، إن الوحدة المحلية بمشاركة إدارة تموين المركز برئاسة عبد الحكيم محمد ، ومفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين ، شنت حملة تموينية وتفتيشية مكبرة ، وتمكنت من تحرير 32 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية، بمجلس قروى ابوان ، شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون)، وتم تحرير المحاضر اللازمة .

وجاء ذلك فى ضوء التوجيهات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية و الأسواق ، لإحكام الرقابة وضبط الأسعار ، والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع و المنتجات.