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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 3 مخازن لبيع البنزين في السوق السوداء بالمنيا

المضبوطات
المضبوطات

قال تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، إن الوحدة المحلية شنت حملات تموينية وتفتيشية مكثفة ، وتمكنت خلال حملاتها من ضبط 3 مخازن لبيع البنزين بالسوق السوداء .

وتحرير 47 مخالفة تموينية على خلال حملة مكبرة على المحال التجارية والمخابز البلدية ، كما تم ضبط لحوم بيضاء منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى ضبط 4 طن من القمح بأحد المخازن بهدف الإتجار بالسوق السوداء ، وتم توجيهها إلى الصوامع والشون الحكومية بالمنيا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى سياق متصل ، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ،  إن الوحدة المحلية  بمشاركة إدارة تموين المركز برئاسة عبد الحكيم محمد ، ومفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين ، شنت حملة تموينية وتفتيشية مكبرة ، وتمكنت من تحرير 32 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية،  بمجلس قروى ابوان ، شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون)، وتم تحرير المحاضر اللازمة .

وجاء ذلك فى ضوء التوجيهات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية و الأسواق ، لإحكام الرقابة وضبط الأسعار ، والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع و المنتجات.