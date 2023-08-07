إزالة 73 حالة تعدِِ على أراض زراعية وأملاك دولة بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، من تنظيم حملات إزالة التعديات للبناء العشوائي والمخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء وزير التنمية المحلية، التوجيهات المشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الوحدات المحلية، ومسؤولي حماية الأراضي من خلال المرور الميداني، للتصدي لكل أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وفرض هيبة الدولة.

وفي السياق هذا، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار برئاسة المهندس عماد حسن عبد العزيز، وتمكنت من إزالة 44 حالة تعدِِ على أراض زراعية وبناء مخالف وعشوائي دون ترخيص، بالمجالس القروية (الحسينية - شلقام - صندفا - أبو جرج) وأحياء المدينة.

وفى مركز ومدينة المنيا، شنت الوحدة المحلية برئاسة اللواء هاني بدوي حملة إزالة مكبرة، وتمكنت من إزالة 12 حالة تعدِِ منها، 8 حالات تعدِِ للبناء المخالف دون ترخيص بقرى، تله، والبرجاية ، ودمشير، إلى جانب إيقاف 4 حالات تعدِِ بناء مخالف بحي غرب مدينة المنيا.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، برئاسة الدكتور سعيد محمد، 13 حالة تعدِِ للبناء المخالف دون ترخيص منها، حالتين تعدِِ على أرض أملاك دولة بقرية بنى خالد، و6 حالات تعدِِ بناء مخالف على أرض زراعية، و5 حالات تعدِِ بناء دون ترخيص بحى شرق المدينة.

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تم إزالة 3 حالات تعدِِ دون ترخيص بقرية بنى موسى، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا، برئاسة المحاسب هشام فايز، من إيقاف شدة خشبية بحي غرب المدينة.