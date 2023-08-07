قافلة طبية في كنيسة مارمينا بالوادي الجديد

تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع إحدى المؤسسات التنموية استقبل مركز الفرافرة قافلة طبية في كنيسة مارمينا بالفرافرة، وتخصصت هذه القافلة في تقديم خدمات طبية في تخصصات متنوعة لطب العيون والباطنة وأمراض الجلد وطب الأطفال وطب العظام وطب النساء والتوليد. وتستمر القافلة في تقديم خدماتها الطبية لأهالي مركز الفرافرة وتعتبر هذه القافلة جزءًا من الجهود المتواصلة لتقديم الخدمات الطبية للكنيسة.

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على ٢٨٨ مواطنًا، وتوفير نظارات طبية لـ٥٤ حالة وتأتي تلك الخدمات الطبية ضمن الجهود الدؤوبة التي يبذلها المحافظ والمؤسسات التنموية في المنطقة لتلبية احتياجات المجتمع وتحسين رعاية الصحة للمواطنين.وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للأهالي.

وأعرب اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تقديره وامتنانه للقافلة الطبية التي تقدم الخدمات الصحية لأبناء الكنيسة. كما شدد على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات التنموية والمحافظة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

جدير بالذكر أن هذه القافلة تستهدف جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الثقافي، وذلك تأكيدًا على أهمية تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتوازنة للجميع.

وتعكس هذه القافلة المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي يقوم بها اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لدعم وتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة. ويُعَدُّ هذا التعاون الثمين بين الجهات المحلية والمؤسسات التنموية فرصة لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمجتمع المحلي ورفع مستوى الرعاية الصحية بشكل عام.

يشير هذا النشاط الطبي إلى أهمية الاهتمام بصحة سكان الوادي الجديد وتوفير الخدمات الطبية الأساسية للجميع. ونأمل أن تستمر مبادرات من هذا النوع في المستقبل لتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات في المنطقة.

استقبل اهالي مركز الفرافرة قافلة طبية في كنيسة مارمينا

استقبل اهالي مركز الفرافرة قافلة طبية في كنيسة مارمينا

استقبل اهالي مركز الفرافرة قافلة طبية في كنيسة مارمينا