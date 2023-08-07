انخفاض أسعار الذهب بأسواق الصاغة في الأقصر لليوم الاثنين 7 اغسطس

أسعار الذهب باتت من أكثر عمليات البحث المطلوبة مؤخرًا، خاصة مع تذبذب اسعاره وعدم استقرارها على مدار ساعات اليوم؛ ولذلك تقدم بوابة الوفد أسعار الذهب بأسواق الأقصر.

يقبل المواطنين على شراء عيار 21، وهو العيار الأكثر طلبًا في محال وأسواق الصاغة في الأقصر، والذي يختلف سعره بالمصنعية، عن بدونها، إذ بلغ سعره اليوم الإثنين بـ2150 جنيها للشراء، والبيع 2156 جنيها.

أما سعر الذهب عيار 24 بلغت تكلفة الشراء، 2457 جنيها، والبيع 2464، وبلغ سعر الذهب عيار 18 مبلغ 1842 جنيها شراء، فيما وصل سعر البيع إلى نحو 1848.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 مبلغ 1436 جنيها، شراء، أما البيع فبلغ سعره اليوم الإثنين 1439 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17200 جنيها للشراء، و بـ 17248جنيها للبيع.

ويشار إلى أن الأسعار المعلنة، هي أسعار الذهب من دون المصنعية، كما يعلنها تجار سوق الصاغة بالمحافظة، إذ يبلغ سعر المصنعية عادة 100 جنيه أو اكثر.