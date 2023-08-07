الدوري الإسباني: برشلونة يطيح بـ13 لاعبا ويكتفى بـ6 صفقات للدفاع عن اللقب بالموسم الجديد

أختتم فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز إستعداداته للموسم الجديد، وذلك لبد رحلته في الحفظ علي لقب الدوري الإسباني المتوج به في نسخته الأخيرة، حيث تمكن الفريق الكتالوني من عقد صفقات قوية بضم 6 لاعبين ورحيل 13 لاعبًا عن صفوف الفريق.

ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإسباني للموسم الجديد يوم الجمعة المقبلة الموافق 11 أغسطس الجاري، ويخوض الفريق الكتالوني أول مباراة له أمام خيتافي يوم الأحد الموافق 13 أغسطس.

ونعرض في السطور التالية كيف أستعد فريق برشلونة للموسم الجديد..

صفقات برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية

نجح مسؤولي برشلونة في ضم أوريول روميو، من جيرونا لمدة 3 مواسم حتى 2026، مقابل حوالي 4.5 مليون يورو. فيتور روكي ينضم إلى برشلونة: عقد حتى عام 2030. إنيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر لمدة عامين حتى 2025. برشلونة يعلن ضم إيلكاي جوندوجان من مانشستر سيتي حتى يونيو 2025 مع خيار لموسم آخر. مع تسجيل بابلو جافي من قبل الدوري الإسباني كلاعب في فريق برشلونة بعقد جديد يمتد حتى يونيو 2026. قلب الدفاع السنغالي ميكايل فاي من مواليد عام 2004 بعقد حتى عام 2027 مقابل 5 ملايين يورو، قادماً من كوستوسيا زغرب.

الراحلين عن صفوف برشلونة.. 13 لاعبًا يغادر الفريق