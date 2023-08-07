الدوري الإسباني: برشلونة يطيح بـ13 لاعبا ويكتفى بـ6 صفقات للدفاع عن اللقب بالموسم الجديد
أختتم فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز إستعداداته للموسم الجديد، وذلك لبد رحلته في الحفظ علي لقب الدوري الإسباني المتوج به في نسخته الأخيرة، حيث تمكن الفريق الكتالوني من عقد صفقات قوية بضم 6 لاعبين ورحيل 13 لاعبًا عن صفوف الفريق.
ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإسباني للموسم الجديد يوم الجمعة المقبلة الموافق 11 أغسطس الجاري، ويخوض الفريق الكتالوني أول مباراة له أمام خيتافي يوم الأحد الموافق 13 أغسطس.
ونعرض في السطور التالية كيف أستعد فريق برشلونة للموسم الجديد..
صفقات برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية
- نجح مسؤولي برشلونة في ضم أوريول روميو، من جيرونا لمدة 3 مواسم حتى 2026، مقابل حوالي 4.5 مليون يورو.
- فيتور روكي ينضم إلى برشلونة: عقد حتى عام 2030.
- إنيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر لمدة عامين حتى 2025.
- برشلونة يعلن ضم إيلكاي جوندوجان من مانشستر سيتي حتى يونيو 2025 مع خيار لموسم آخر.
- مع تسجيل بابلو جافي من قبل الدوري الإسباني كلاعب في فريق برشلونة بعقد جديد يمتد حتى يونيو 2026.
- قلب الدفاع السنغالي ميكايل فاي من مواليد عام 2004 بعقد حتى عام 2027 مقابل 5 ملايين يورو، قادماً من كوستوسيا زغرب.
الراحلين عن صفوف برشلونة.. 13 لاعبًا يغادر الفريق
- إعارة ظهيره الأيمن جوليان أراوخو للاس بالماس لمدة عام واحد حتى يونيو 2024 دون خيار الشراء.
- إنتقال أرناو تيناس لباريس سان جيرمان حتى 2026 كحارس مرمى جديد في صفقة انتقال مجانية من برشلونة.
- إنضمام نيكو غونزاليس إلي بورتو حتى 2028 من برشلونة
- توقيع شادي رياض لريال بيتيس صفقة دائمة كخيار شراء إلزامي.
- توصل برشلونة و ريال بيتيس إلى اتفاق لانتقال أليكس كويادو بشكل دائم.
- إنتقال لاعب وسط برشلونة الشاب بابلو توري لجيرونا على سبيل الإعارة لموسم واحد، دون خيار الشراء.
- توقيع إلياس أخوماش مع فياريال لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال مجانية.
- رحيل صامويل أومتيتي بعد إنتهاء تعاقده مجاني.
- رحيل المغربي إلياس أخوماش عن برشلونة بشكل حر بعد نهاية عقده، لينضم لفياريال في صفقة مجانية.
- سيرجيو بوسكيتس يلتحق بليونيل ميسي في إنتر ميامي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع برشلونة.
- رحيل جريزمان إلي أتلتيكو مدريد بعد تفعيل بند الشراء مقابل 20 مليون يورو.
- رحيل جوردي ألبا يرحل عن النادي بعد فسخ عقده بالتراضي قبل عام واحد من نهايته في عام 2024.
- فرانسيسكو ترينكاو ينتقل إلى سبورتينج لشبونة في صفقة انتقال دائمة مقابل 7 ملايين يورو.