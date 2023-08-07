المشدد 10 سنوات لديلر الهيروين في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة مسجل خطر لإدانته بحيازة كمية من الهيروين بقصد الاتجار بها في المرج، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «محمود. ا»، أنّه في أغسطس من العام الماضي بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، حاز وأحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز “سلاح أبيض” «مطواة» في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المتهم بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتم القبض على المتهم وبحيازته كمية من المواد المخدرة الهيروين بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.