مآسي الثانوية العامة| حلم البالطو الأبيض ينهي حياة يوسف سالم بطوخ

تحت عجلات الحلم الضائع وبريق البالطو الأبيض.. دهست الثانوية العامة أحلام طالب مصري يدعى يوسف عبدالله سالم بالصف الثالث الثانوي والذي لقي حتفه منتحرًا إثر تناول مبيد حشري بإحدى قرى دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

كانت البداية عندما حصل يوسف عبدالله على مجموع 50%، لتنهار معها أحلامه في دخول كلية الطب، فترك الطالب منزله منذ يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة وأقدم على إنهاء حياته منتحرًا بتناول مبيد حشري وسط إحدى الزراعات بدائرة المركز.

بعدها بأسبوع تم العثور على جثمان الطالب وجرى نقل الجثمان لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

ومن هنا توشحت قرية طوخ بالسواد حزنًا على رحيل الطالب، فشيّع العشرات من أهالي قرية عرب الرواشدة بطوخ جثمان المجني عليها لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية، وسط دعوات الجميع لها بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

ليست المرة الأولى

ويشار إلى أن تلك الواقعة هي الثالثة من نوعها التي تشهدها محافظة طوخ هذا العام، بعدما أقدمت طالبتان على التخلص من حياتهما بتناولهما حبة الغلة السامة بعد رسوبهما ، كما شهدت مدينة كفر شكر التابعة للمحافظة تناول طالبة مبيدا حشريا بعد حصولها على مجموع لا يؤهلها إلى الكلية التي ترغب في الالتحاق بها.

وفي محافظة سوهاج، جنوب البلاد، لقيت طالبة مصرعها بتناول مادة سامة، بعد دقائق من ظهور نتيجة الثانوية، بسبب رسوبها في بعض المواد، كما شهدت مدينة بلبيس، تخلص فتاة من حياتها بعد رسوبها في امتحان الثانوية، وفشلت كل محاولات إنقاذ حياتها.

حبة الغلة السامة

يذكر أن "حبة الغلال السامة" هي حبة يستخدمها الفلاحون في مصر لحفظ الغلال والحبوب من التسوس والحشرات والآفات أثناء عملية التخزين، وتعود خطورة هذه الحبة إلى احتوائها على "غاز الفوسفين" شديد السمية، وهو غاز لا يوجد علاج له، ويقتل الإنسان خلال ساعة واحدة فقط.