مياه أسيوط تتجه نحو التحول الرقمي لتطوير الأداء الخدمي بتطبيق برنامج Maximo

اجتمع المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بمديري عموم المناطق بالشركة ومهندسي الإدارة العامة الفنية للأصول و فريق العمل Core teams المكلفة بمتابعة تطبيق البرنامج العالمي للإدارة الفنية للأصول والصيانة IBM MAXIMO تفعيلا لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" برنامج بالشركة

وقال الشرقاوي أن الشركة بصدد تطبيق نظام Maximo بالمناطق وذلك لميكنة تشغيل الإدارة الفنية للأصول وتكاملها مع التشغيل الصيانة وذلك لاتباع أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفنية للأصول والصيانة ومدى أهميته في إخراج التقارير اللازمة لمساعدة متخذي القرار بما يساهم في تطوير العمل وتقديم خدمة متميزة بما يعود بالنفع على تعظيم انتاجيتها بصورة أكبر.

و حفز الشرقاوي القائمين بالأعمال مؤكدا على توفير كافة احتياجات تطبيق البرنامج من أجهزة وبيانات وخدمة إنترنت، وتذليل كافة العقبات استعدادا لإنطلاق النظام فى الآونة المقبلة امتثالا لتوجهات القيادات السياسية للتحول الرقمى لإحداث طفرة فى الأداء الخدمي