صحة الأقصر: حملات مرورية لتوفير المواد الاعلامية بالخدمات في الوحدات

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، حملات مرور على عدد من الوحدات الصحية، للتأكد من توافر المواد الإعلامية، تحت اشراف دكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحه بالأقصر، وغادة شعيب، مدير تنظيم الأسرة.

وأوضح وكيل الوارة أنه تم المرور مع مسئول إعلام المديرية، مرفت فايز على، إدارة بندر الأقصر، ووحدة طب أسرة العوامية، والمستشفى الدولى، ووحدة طب اسرة بنجع الخطباء، مشيرًا إلى أنه تم التاكد من توافر المواد الإعلامية، “بوسترات”، متضمنة الاعلان عنإتاحة تركيب اللولب أثناء القيصريه بالمستشفيات، بوسترات الوسائل الآمنه للرضاعة بعد الولادة مباشرة وفلايرات، وكافيتريا الوسائل المجمعة.

كانت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، اطلقت اليوم قافله طبيه، للكشف وعلاج المرضى مجانًا، وأكد الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة، والأطفال الجلدية، وباطنه، ورمد، وجراحة، وعظام، وخدمات الأشعة والتحاليل، وصيدلية، وكشف عشوائي( سكر وضغط واعتلال كلوي) وذلك بإدارة الطود مركز شباب الطود.