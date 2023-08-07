مجلس الزهور يعتمد تشكيل المديرين الفنيين فى 30 لعبة للموسم الرياضى 2023/2024

اعتمد مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور المستشار محمد الدمرداش الأجهزة الفنية والمديرين الفنيين للالعاب المختلفة بالنادى للموسم الرياضى 2023/2024 والتى تضم نحو 30 لعبة ما بين فردية وجماعية ، وفور الإعتماد بدأ كل جهاز فنى فى العمل المتواصل تحت قيادة مجلس الإدارة ، ومتابعة أحمد الليثى مدير النشاط الرياضى الذى يتابع عمل كل جهاز فنى فى كل لعبة ، وتذليل كافة المعوقات للعمل فى أجواء تكفل للنادى تحقيق بطولات وإنجازات فى الألعاب المختلفة .

ضم تشكيل المديرين الفنيين للالعاب المختلفة كل من هشام قدرى "كرة يد" ، وهانى أحمد " كرة طائرة رجال" ، وشرين محمد " كرة طائرة أنسات" ، وأحمد عمرو لقطاع الناشئين والناشئات "كرة طائرة" ، وأسلام عادل "كرة القدم " ، وأياد خليل "سباحة " ، وعلاء الدين عارف بالله "كرة ماء" ، وإسلام مصطفى "غطس" ، ومنال حسن "باليه مائى" ، ومحمود ربيع "كاراتيه" ، ومصطفى ذكى "تايكوندو" ، وجلال عوض ومحمد عبد المحسن "جودو" ، وأحمد شعبان "كونغ فو" ، ومحمد نجاح وعمر جمال "كرة السرعة " ، وطارق يسن "تنس طاولة" ، وهشام هاشم ومحمد هاشم "تنس أرضى" ، وشريف هاشم "اسكواش" ، وزكريا عبد القادر " الريشة الطائرة" ، ومهند محمد "هوكى " ، وعلاء الدين محمد " جمباز فنى " ، ونيفين نشأت "جمباز ايقاعى" ، وأحمد عز الدين "سباقات السرعة" ، وأمينة محمود "العاب قوى" ، ومصطفى عبد الرسول "احتياجات خاصة " ، وفيصل إسماعيل "الجيم الجديد" ، وتامر عماد "أصابات ملاعب " .

قال محمد مطيع سكرتير عام النادى أن النادى راعى عند أختيار الأجهزة الفنية للالعاب المختلفة بالنادى عدة عناصر ، منها السيرة الذاتية والخبرة ، والتاريخ الرياضى لكل مدير فنى كلاعب ، ثم مدربا ومديرا فنيا ، والإنجازات السابقة التى حققها ، والدورات التدريبية المحلية والدولية التى حصل عليها ، واللاعبين الدوليين التى تم تصعيدها للمنتخبات الوطنية ، والرؤية الفنية فى إختيار العناصر التى تمثل النادى فى كل لعبة ، وقدرة كل مدير فنى على توسيع القاعدة بلاعبين متميزين ، حتى يكون هناك عدة فرق فى مراحل سنية مختلفة فى كل لعبة ، تضمن تواصل الأجيال وقدرتها على تحقيق الإنجاز تلو الآخر .