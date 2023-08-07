وكيل زراعة أسيوط: محصول الذرة بالمحافظة بحالة جيدة ومبشرة بالخير

زار الدكتور رضا عليوة سند وكيل وزارة الزراعة بأسيوط حقول الذرة في قرية بني سند بمركز منفلوط. تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى متابعة الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

هدفت الزيارة إلى متابعة زراعات الذرة والتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأي ضرر أو آفات، تم التأكيد على المزارعين بأن المديرية، بكل العاملين بها، على استعداد كامل لخدمة أهالينا المزارعين، وأن إدارة المكافحة بالمديرية مستعدة لتقديم أي دعم للمزارعين إذا وُجِدَت أي إصابات بالمحاصيل.

وجدت الزراعات في حالة جيدة ومبشرة بالخير، بإذن الله. تعكس هذه الحالة جهود المزارعين والمسؤولين في الحفاظ على جودة وسلامة الإنتاج الزراعي. يأتي ذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الزراعة لتطوير القطاع الزراعي في مختلف المحافظات. وتسعى الوزارة لتعزيز إنتاجية الحقول وزيادة الغلة من المحاصيل الزراعية بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية.

تعتبر حقول الذرة في مركز منفلوط بأسيوط من المصادر الهامة لإنتاج الحبوب وتلبية احتياجات السكان والصناعات الغذائية. وتشكل هذه الزيارة لكيل وزارة الزراعة إشادة بجهود المزارعين وتأكيد على الدعم الذي تحظى به هذه القطاعات الحيوية في البلاد. يستمر العمل المتواصل لضمان تطور ورفاهية الزراعة في أسيوط، وهذه الجهود تعزز الثقة في قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء وتحقيق التنمية المستدامة.

وكيل وزارة الزراعة باسيوط محصول الذرة بالمحافظة بحالة جيدة ومبشرة بالخير

وكيل وزارة الزراعة باسيوط محصول الذرة بالمحافظة بحالة جيدة ومبشرة بالخير