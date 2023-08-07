العظمى بالإسكندرية تسجل 32 درجة مئوية لليوم الاثنين 7 اغسطس

تنسيق الثانوية العامة يضرب مصيف الاسكندرية

شهدت محافظة الاسكندرية صباح اليوم الاثنين تحسن نسبى فى الطقس وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة وذلك بسبب انكسار الموجة الحارة التي شهدتها البلاد الأيام السابقة، التي وصلت أمس إلى معدلات مرتفعة وقاربت درجة الحرارة ل ٤٠ درجة مئوية وهي الأعلى هذا الصيف.

ووفقا لتقاريير الأرصاد الجوية تراجعت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم، بمقدار 5 درجات لتتراوح بين 32 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، بينما بلغت الرطوبة 69% وسرعة الرياح 13 كم/ ساعة.

ومن جانب اخر شهدت شواطئ الاسكندرية اقبا ل متوسط من المواطنين وذلك تزامنا مع تنسيق طلاب الثانوية العامة الذى شغل اغلبية البيوت المصرية للتقديم لابناءهم مما تسبب انخفاض نسبة اقبال المصطافين على الشواطئ .

وفى سياق متصل أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء على كافة شواطئ القطاعين الشرقي والغربي ما يسمح للرواد بنزول البحر بشكل آمن.

ودعت إدارة السياحة والمصايف في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إلى المواطنين للتوجه إلى الشواطئ جاء فيه:«النهارده البحر حصيرة زي ما بنقول عليه لما بيكون من غير موج.. نسب الأشغال وصلت لـ 50% بشواطئ القطاع الشرقي و25% بشواطئ القطاع الغربي.. في انتظاركم تقضوا وقت جميل على شواطئ الإسكندرية».

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت انكسار الموجة الحارة اليوم حتى منتصف الأسبوع المقبل ليسود طقس معتدل صباحًا شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.