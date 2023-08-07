خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر أغسطس إلكترونيًا

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر أغسطس استعدادًا لدفعها، وتجنبًا لانقطاع الخدمة، حيث أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف خدمات الاستعلام عن دفع الفواتير الخاصة بها إلكترونيًا.



ويأتي ذلك في إطار التحول الرقمي التي تقوم به الدولة المصرية وذلك للتسهيل على المواطنين حيث يمكنهم الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهرأغسطس في سطور:

خطوات الاستعلام

- الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال الرابط https://www.hcww.com.eg/bill-calc/

- الضغط على دفع الفواتير الشهرية

- تسجيل بيانات صاحب العداد

- كتابة قراءة العداد

- الضغط على زر الاستعلام

- يظهر على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري



طرق الدفع



- ماكينة الصراف الآلي للبنوك

- مكاتب البريد

- كما يمكن الدفع عن طريق "فوري، مصاري".

ويمكن تقديم اية شكاوى متعلقة بالمياه والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 حيث انه يتميز بسرعة التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين

كما يمكن تلقي طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحي، وخدمة إستبدال وإصلاح العدادات وفحصها وغيرها من الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة التجارية.