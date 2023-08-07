تباين أسعار الخضر والفاكهة وتوافر كل السلع بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، تباينًا في الأسعار مع توافر السلع المعروضة، وذلك في الأسواق الرئيسية والسويقات بالقرى والمراكز.

وشهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار بعض الخضراوات والسلع الأساسية، واستقرار أصناف أخرى بنفس الأسعار فى نهاية حركة البيع والشراء يوم أمس الأحد في سوق الفيوم العمومي للخضر والفاكهة، شمل كافة أصناف الخضر والفاكهة.

ارتفاع طفيف في أسعار الخضراوات والبصل يتصدر القائمة بأسواق الفيوم

وكانت الأسعار قد ارتفعت منذ بداية الأسبوع الماضي، وما تزال حتى اليوم تشهد ارتفاعًا على الرغم من زيادة المعروض، بواقع 10 جنيهات للطماطم و12 جنيهًا للخيار والقثاء و20 جنيهًا للبامية و25 جنيهًا للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة و20 جنيهًا لكيلو الليمون، و10 جنيهات للباذنجان والفلفل الأخضر بينما تصدر البصل الأحمر القائمة بواقع 22 جنيهًا للكيلو الواحد و17 جنيهًا للبصل الأصفر.

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 30 جنيهًا ومبلغ 10 جنيهات للموز، و15 جنيهًا للعنب الفراولة و20 جنيهًا للبناتي، و40 جنيهًا للبطيخ كبير الحجم، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 15 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرًا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كل السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كل السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كل السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن كل السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.