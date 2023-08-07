فرع ثقافة سوهاج يشارك بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني تنظيم وإقامة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وذلك ضمن برنامج " ثقافتنا في إجازتنا " للموسم الصيفي الجديد جاء ذلك استكمالًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

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وفي هذا السياق، قام فرع ثقافة سوهاج برئاسة الكاتب جلال أبو الدهب بتنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة.

وأعلن ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، عن تنفيذ قصر ثقافة الطفل بسوهاج ورشة رسم وتلوين في نادي القضاة بسوهاج، والتي تم تنفيذها بإشراف مرفت محمد.

كما نظم بيت ثقافة طما ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "المكتبة والمدرسة والتلميذ"، تأليف أحمد مصطفى النمر، حيث قامت منى محمد علي بمناقشة الكتاب.

وعُقدت الورشة الثقافية عمل متنوعة في بيت ثقافة ساقلته، تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية إدارة الوقت في فترة الإجازة الصيفية وتنمية القدرات الإبداعية. قدم الدكتور عمر صاحب الأمير المحاضرة، وذلك ضمن نشاط ثقافة المرأة بالفرع.

ونفذ بيت ثقافة جرجا ندوة مكتبية بعنوان "كيفية الوقاية من العدوى"، حيث قدمتها رشا عبد القادر عبد الراضي.

وأقام قصر ثقافة سوهاج الاجتماع الأسبوعي لشعراء نادي الأدب، وعلى هامش الاجتماع أقيمت مناقشة لديوان "أثقل من جبل يتمشي" من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشارك في المناقشة عبد الحافظ بخيت، مدير إدارة النشر بالهيئة سابقًا، والدكتور محمود فرغلي، والدكتور سيد عبد الرازق، بالإضافة إلى الشاعر الصحفي محمد البديوي الذي شارك من أمريكا عبر تطبيق الماسنجر.

وشهد الاجتماع حضور سيد علي موسي، رئيس جمعية أولاد موسى الخيرية بجزيرة شطورة.

وعقد نادي الأدب في بيت ثقافة المراغة الاجتماع الأسبوعي للنادي، بحضور أعضاء النادي ومحبي الأدب والشعر والمواهب الأدبية والفنية للشباب. وتم إدارة اللقاء بواسطة محمد علام، رئيس مجلس إدارة النادي.

وعُقد نادي الأدب في قصر ثقافة طهطا صالونه الأسبوعي، وتم الاستماع ومناقشة أعمال شعراء وأدباء طهطا.

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فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة سوهاج يكتسح بالانشطة الادبية في فعاليات برنامج ثقافتنا في إجازتنا