جرينتا تستحوذ على أوتو كيور لتعزيز تواجدها في مصر

أعلنت جرينتا، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة المُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الصيدليات في أفريقيا والشرق الأوسط، استحواذها الثالث على أوتو كيور في حضور محمد عزب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة جرينتا، ومحمد رزق، الشريك المؤسس لمنصة "أوتو كيور".

أوتو كيور هي منصة للتجارة الإلكترونية متخصصة في معاملات الشركات، وتأسست في 2022 وتعمل على تلبية احتياجات الصيدليات في مصر. وكان قد أسس الشركة السيد محمد رزق، والشريك المؤسس الآخر، عمرو كامل. وانضم محمد رزق كشريك في منصة جرينتا حيث يعمل في قيادة فريق عمل الأنشطة التجارية.

عبر محمد عزب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة جرينتا،عن حماسه تجاه هذه الشراكة لأنها تسهم في تحقيق أهداف جرينتا التي تتضمن تقديم حلول ترتكز على العملاء وتلبية متطلباتهم، وتعتمد على البيانات، وتتيح الفرصة للاستفادة من التكنولوجيات المالية من أجل الارتقاء بسلسلة الإمداد الخاصة بالأدوية في مصر وخارجها.

أضاف عزب: "يُعتبر الاستحواذ على أوتو كيور شهادةً على التزام جرينتا بتقديم خدمات مميزة وقيمة كبيرة لعملائها، وتعزز من تواجد جرينتا في السوق المصري".

قامت جرينتا منذ تأسيسها في 2021 في الاستحواذ على شركتين وهما "PH store"، منصة رقمية تعمل في نفس النشاط في مصر، و"EME" وهي شركة تعمل في تطوير البرمجيات ولديها فريق عمل تكنولوجي على أعلى المستويات. وكنتيجة لذلك، توسعت الشركة على نحو كبير في تسع محافظات، وقدمت جرينتا الخدمات لأكثر من 7000 صيدلية، وقامت جرينتا بتوصيل أكثر من 200 ألف طلبية."

قال محمد رزق، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة أوتو كيور، "التعاون مع جرينتا هام للغاية بالنسبة لنا، حيث نلتزم برقمنة الخدمات في سوق الأدوية في مصر وتقديم حلول تحصل على أعلى مستويات رضاء العملاء، مما شجعنا على التعاون مع فريق عمل جرينتا. سنتمكن سوياً من إطلاق العنان لعالم جديد من الإمكانيات والاحتمالات، وسنعمل معاً من أجل زيادة انتشارنا وأنشطة أعمالنا ليس فقط في الإسكندرية، ولكن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كذلك".

قامت أوتو كيور بتوصيل أكثر من 5000 طلبية وقدمت الخدمات لأكثر من 450 صيدلية خلال الثماني عشرة شهراً الماضية. وتعتبر أوتو كيور من الشركات الناشئة التي تهدف إلى رقمنة سوق الدواء من خلال منصة مُتعددة البائعين متخصصة في معاملا