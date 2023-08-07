وحدة سكان الأقصر تبحث عمل الوحدات الفرعية بالمراكز والمدن

عقدت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، الاجتماع التحضيري لقوة العمل السكانية بحضور مقرري الوحدات الفرعية بالمراكز ومنسقي المديريات والمراكز والادارات والقرى والجمعيات الأهلية وفريق عمل وحدة السكان واللجان النوعية للشباب المتطوع بالوحدة.



تم عقد الاجتماع بقاعة المؤتمرت الدولية بمدينة الأقصر، تحت إشراف محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الادارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وبرئاسة رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر؛ وتنسيق الدكتور أحمد العراقي المنسق العام لوحدة السكان، وبحضور كمال فؤاد رئيس الجمعيات الاهلية بمديرية التضامن الاجتماعي‘ وعدد حضور (96) من اعضاء وحدة السكان ولجان التنسيق والمتابعة والشباب المتطوع بالوحدة والجمعيات والمؤسسات الاهلية لتوقيع مذكرة شراكة لتفعيل دور الوحدة من خلال المجتمع المدنى.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات، وبناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وشهد الاجتماع، عرض وبحث آليات تنفيذ تكليفات وزير التنمية المحلية بما جاء في الكتاب الدوري رقم 116 لسنة ٢٠٢٣ و 117 لسنة 2023 م وبحث عمل الوحدات الفرعية بالمراكز والمدن وعرض المعوقات للجهات المختلفة وتشكيل وتفعيل دور لجان التنسيق والمتابعة بجميع المراكز والمدن.