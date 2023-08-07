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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد 40 طفلاً فلسطينياً منذ بداية 2023

استشهاد 40 طفلاً
استشهاد 40 طفلاً فلسطينياً

 

ذكرت مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، التي تتخذ من الأراضي الفلسطينية مقرًا لها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت 40 طفلا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري. 

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استشهاد 40 طفلاً فلسطينياً

وأضاف مدير المؤسسة عايد أبو قطيش -في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الإثنين أنه باستشهاد الفتى رمزي فتحي حامد (17 عامًا) يرتفع عدد الشهداء من الأطفال منذ مطلع العام إلى 40، بينهم 33 في الضفة الغربية، و7 في قطاع غزة. 

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 160 طفلا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري، مؤكدا أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكل ضوءا أخضر للمستوطنين لقتل الأطفال الفلسطينيين، لافتا إلى أن جميع الحوادث التي رُصدت لاعتداء المستوطنين وقتلهم للأطفال لم تتم محاسبة مرتكبيها. 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم، استشهاد الفتى رمزي، مُتأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها قبل عدة أيام عندما أطلق عليه مستوطن الرصاص لدى تواجده في سيارته قرب مُستوطنة "عوفرا" القريبة من بلدة "سلواد" شرق رام الله.

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