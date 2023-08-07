ضبط 118 مخالفة متنوعة لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف ، حملات تموينية وتفيشية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، ومتابعة إنتاج منظومة رغيف الخبز ، من حيث مطابقته للمواصفات الفنية والوزن ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا .

حيث قامت مديرية تموين المنيا ، بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومفتشي الرقابة التموينية ، بشن حملات تموينية مكبرة ، وتم تحرير 118 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية، على مدار اليومين الماضيين ، ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية والتفتيشة ، تمكنت من تحرير مخالفات تموينية متنوعة .

والتي جاءت على نحو 108 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -توقف عن التشغيل -عدم وجود ميزان -تصرف وتجميع -عدم وجود سجلات -قضايا أخرى متنوعة)، و10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت ما بين ، (بيع بأزيد من السعر الرسمى- بدون ترخيص-غش تجارى - مجهولة المصدر).

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى مواصلة تكثيف الحملات التموينية لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.