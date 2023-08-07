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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 118 مخالفة متنوعة لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف ، حملات تموينية وتفيشية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، ومتابعة إنتاج منظومة رغيف الخبز ، من حيث مطابقته للمواصفات الفنية والوزن ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا .

حيث قامت مديرية تموين المنيا ، بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومفتشي الرقابة التموينية ، بشن حملات تموينية مكبرة ، وتم تحرير 118 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية، على مدار اليومين الماضيين ، ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية والتفتيشة ، تمكنت من تحرير مخالفات  تموينية متنوعة .

والتي جاءت على نحو 108 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -توقف عن التشغيل -عدم وجود ميزان -تصرف وتجميع -عدم وجود سجلات -قضايا أخرى متنوعة)، و10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت ما بين ، (بيع بأزيد من السعر الرسمى- بدون ترخيص-غش تجارى - مجهولة المصدر).

وأشار وكيل وزارة التموين،  إلى مواصلة تكثيف الحملات التموينية  لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.