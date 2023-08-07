الأوقاف: إقبال كثيف على الدروس المنهجية للواعظات

أقيمت الدروس العلمية والدعوية المنهجية لواعظات الأوقاف، بمساجد الجمهورية لبيان بعض أوجه عظمة القرآن الكريم وبيان فضله وبعض وجوه إعجازه، وسط إقبال من السيدات، واللاتي أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد.

نشاط الواعظات



ومن مسجد الإبراهيمي بدسوق كفر الشيخ أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ جوهرة فرحات في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد أحد يحيى باشا بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ سهام يونس أحمد في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الإيمان بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ‏غادة السيد أحمد في مادة التفسير وعلوم القرآن‎‎.‎

ومن مسجد شريف بالمنيل بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ‏منال المسلاوي في مادة التفسير وعلوم القرآن‎ ‎.‎

ومن مسجد منشية البكري بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ رابحة صلاح الدين في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد شباب أهل الجنة بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ‏عبير أنور محمد خيري في مادة التفسير وعلوم القرآن‎ ‎.‎

ومن مسجد توكل بالغربية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ‏مرفت السيد مرسي في مادة التفسير وعلوم القرآن‎ ‎.‎

ومن مسجد التوحيد بالإسماعيلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏أميمة الحجاوي في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد خالد بن الوليد بمدينتي بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ نيفين أحمد عبد الله في مادة الفقه‎.

ومن مسجد الجامع الكبير بمدينتي بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏مها سيد سحاب في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد النصر بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏عزة المصري في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد الكبير بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏نهى المتولي مصطفى في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد البحري بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏فاطمة محمد إبراهيم الجوهري في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد المصطفى بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أسماء محمد محمد أبو رضوان في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد الشناوي بالبحيرة أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ‏فادية فتحي سعيد صالح.

ومن مسجد فجر الإسلام بالفيوم، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ هبة مختار علي.



يأتي ذلك، في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال رسائلها المتعددة، وفي إطار دورها في خدمة القرآن الكريم وردها العلمي والعملي على المتطاولين على كتاب الله عز وجل.