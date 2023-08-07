رصد 28 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بسوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دوائر المديرية، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية فى عدد من القضايا.

أسفرت الحملة، عن ضبط (28) قطعة سلاح ناري، و2 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 22 فردًا محليًا – مسدس - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة (17 متهمًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في إحباط محاولة راكبة افريقية تهريب كمية كبيرة من الأدوية.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا استوقف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من آدم عبد العزيز مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام ريمون غطاس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كميات كبيرة من الادوية سالفة الذكر.

قامت أميرة طلبة مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من هيثم احمد عبد الحكم و محمود محمد فتحي و يوسف محمد و مها ممدوح و مريم عادل مآمير الجمرك تحت اشراف هاني احمد ابو طالب مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٢٢٢٠ عبوة وشريط باجمالي ٤٤٧٠٠ قرص.

أمرت أميرة طلبة مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

فيما قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استغل انشغال أصحاب الشقة، وتمكن من الدخول إليها وسرقتها ولاذ بالفرار.

بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، يفيد بسرقة مبلغ مالي ولاب توب من داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مكان "لاب توب"، واعترف بإنفاقه المبلغ المسروق على أغراضه الشخصية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.