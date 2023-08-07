كوريا الجنوبية تؤجل خطة تخفيف قيود كورونا في ظل ارتفاع الإصابات

قالت كوريا الجنوبية، إنها ستؤجل خطتها لتخفيف جميع قيود كورونا والعودة الكاملة لوضع ما قبل كورونا بسبب الارتفاع الأخير فى عدد الإصابات بكورونا.

كوريا الجنوبية

وقال مسؤول من الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KDCA) - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الإثنين، "كنا سنعلن عن خطط لخفض مستوى تصنيف كورونا إلى الفئة 4 ورفع إلزامية ارتداء الكمامات في المستشفيات يوم الأربعاء، ولكن تم تعليق الجدول الزمني".

وأضاف: “نحتاج إلى تعزيز المراقبة حيث ارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة لستة أسابيع متتالية”، مشيرا إلى أنه سيتم وضع جدول زمني جديد بعد مراجعة أوضاع مكافحة الأوبئة والأمراض وجمع النصائح من الخبراء.

وخططت الحكومة الكورية الجنوبية في السابق لتخفيض مستوى المرض المعدي لكورونا إلى أقل مستوى وهي الفئة 4 من الفئة 2 الحالية، وهو ثاني أعلى مستوى، كجزء من جهودها لتنفيذ انتقال كامل إلى الحالة الطبيعية للنظام الطبي.

ويتضمن المستوى 4، الذي يضم الإنفلونزا ومرض اليد والقدم والفم، مراقبة قائمة على العينات، بينما يتعين على السلطات عزل المرضى المصابين بأمراض الفئة 2 مثل السل والحصبة والكوليرا.

وبعد التعديل، سيتم رفع إلزامية ارتداء الكمامة الذي لا يزال مطبقا في المستشفيات العامة والمرافق الأخرى عالية الخطورة، وستتوقف الحكومة الكورية الجنوبية عن مراقبة جميع مرضى كورونا.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن معدل إصابات يومي يبلغ 50,388 إصابة جديدة في الأسبوع الممتد ما بين يومي 1 و7 أغسطس، بارتفاع بنسبة 10.7% من الأسبوع السابق له، ما يمثل ارتفاعا في عدد الأسابيع لستة أسابيع على التوالي.

وتجاوزت الإصابات 60 ألفا يوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ 7 أشهر.

وقالت الهيئة الكورية (KDCA) إن عدد الإصابات الجديدة في ارتفاع مستمر منذ الأسبوع الرابع من يونيو وتوقعت أن يرتفع الرقم اليومي إلى 76,000 في منتصف أغسطس.