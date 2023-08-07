أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنحو ٧٢ مليون دولار خلال يوليو

كشف الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي من العملات الاجنبية بنحو ٧٢ مليون دولار ليبلغ نحو ٣٤.٨٧٨ بنهاية يوليو مقارنة بنحو ٣٤.٨١ مليار دولار بنهاية يونيو وفقا لما أعلنه البنك المركزيـ، ويرجع ذلك إلى زيادة أداء إيرادات قناة السويس خلال الفترة الأخيرة وانتعاش فى قطاع السياحة ما ادى الى تدفق العملة الدولارية الصعبة وبالتالى يجعل من ارتفاع الاحتياطي ثقة كبيرة لأداء الاقتصاد المصرى مما يعزز القدرة التنافسية والاستثمارية ويدل على تحسن أداء الاقتصاد المصرى وأنه يسير بخطوات ثابتة رغم الصراعات الدولية.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

واضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة للوفد"، ان ارتفاع الاحتياطي النقدي له العديد من الدلالات على أداء الاقتصاد المصرى فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات العالمية خاصة مع استقرار النظام المصرفي ومدى قدرته على تلبية الاحتياجات المالية والمصرفية للبلاد مما يعزز زيادة الاحتياطي النقدي الثقة في البنوك ويقلل من المخاطر المصرفية ، وبالتالى تعزيز الاستقلالية المالية وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية الخارجية.

تحقيق الاستقرار الاقتصادي

وذكر الخبير الاقتصادي، ان الاحتياطي النقدي يوفر حماية للبلاد ضد تقلبات العملات الأجنبية ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لفترات طويلة ، كذلك مدى تأثير على أداء سعر صرف العملة مما يساهم فى تعزيز قوة العملة وتقليل تدهورها أمام العملات الأجنبية ، كذلك يمكن أن تسهم في توفير كمية أكبر من السيولة وتقليل التوتر في سوق النقد، مما يمكن أن يؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي، وأيضا ارتفاع التضخم مما يسهم في السيطرة على التضخم المتسارع.