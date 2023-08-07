الأوقاف: الأسبوع الثقافي يتحدث عن رسل الله عليهم السلام

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏ست وعشرين ‏محافظة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "الدروس المستفادة من قصة سيدنا نوح (عليه السلام)"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.



وقد أكد العلماء أن قصص القرآن الكريم أحسن القصص، وأن العبرة من قصص القرآن معرفة صفات أهل الإيمان، وتحقيق العظة والعبرة التي ترشد إلى طريق الخير والفلاح، وأن من الدروس والعبر المستفادة من قصة سيدنا نوح (عليه السلام) التحذير من اتباع خطوات الشيطان، وأن العلم سبب للنجاة من الشرك، والجهل سبب للوقوع فيه، وأن الله (تبارك وتعالى) قادر على كل شيء، وبيده الملك كله، وعلينا أن نكون على ثقة بقدرة الله في تغيير كل الأمور، وأن مع العسر يسرًا، وأن على الدعاة إلى الله ( تبارك وتعالى) أن يسلكوا سبيل الأنبياء والمرسلين، فسبيل سيدنا نوح (عليه السلام) كان بالصبر على قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله (عز وجل).



الأسبوع الثقافي



وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام القرطبي.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السنوسي.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام المساعيد.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإيمان.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حي النور.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإحسان.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العادل.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة بالمطار.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير بيبرس.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل الشرقاوي.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السبكية.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زوين.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ابن عروس.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حوض 10.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد قراعة.‎

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حي المجاهدين.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق.‎

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو تتا.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العسوية.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد حسين.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمامين.

