أوكرانيا وبولندا تبحثان التعاون الأمني الثنائي وسبل دعم كييف بأنواع مختلفة من الأسلحة

بحث قائد القوات المسلحة الأوكرانية الموحدة، اللفتنانت جنرال سيرهي ناييف مع قائد عمليات القوات المسلحة البولندية اللفتنانت جنرال توماس بيوتروفسكي، المجالات الواعدة للتعاون الثنائي والوضع الأمني في المنطقة ، فضلا عن سبل تقديم المساعدة لأوكرانيا في صد العمليات الروسية وإمكانية استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة الأجنبية.

وأعلن المكتب الصحفي لقيادة القوات المشتركة - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن الطرفين ناقشا مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحديات والتهديدات المحتملة بسبب نشر مقاتلي مجموعة فاجنر في بيلاروسيا.

وأكد ناييف أهمية استمرار تبادل المعلومات والخبرات لتنظيم العمل القتالي في مواقع القيادة.. مشددا على الحاجة إلى تدريب إضافي للأفراد في تشغيل وإصلاح المعدات العسكرية البولندية الصنع.