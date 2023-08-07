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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا وبولندا تبحثان التعاون الأمني الثنائي وسبل دعم كييف بأنواع مختلفة من الأسلحة

جنرال سيرهي ناييف
جنرال سيرهي ناييف

 

بحث قائد القوات المسلحة الأوكرانية الموحدة، اللفتنانت جنرال سيرهي ناييف مع قائد عمليات القوات المسلحة البولندية اللفتنانت جنرال توماس بيوتروفسكي، المجالات الواعدة للتعاون الثنائي والوضع الأمني في المنطقة ، فضلا عن سبل تقديم المساعدة لأوكرانيا في صد العمليات الروسية وإمكانية استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة الأجنبية.

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وأعلن المكتب الصحفي لقيادة القوات المشتركة - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن الطرفين ناقشا مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحديات والتهديدات المحتملة بسبب نشر مقاتلي مجموعة فاجنر في بيلاروسيا.

وأكد ناييف أهمية استمرار تبادل المعلومات والخبرات لتنظيم العمل القتالي في مواقع القيادة.. مشددا على الحاجة إلى تدريب إضافي للأفراد في تشغيل وإصلاح المعدات العسكرية البولندية الصنع.

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