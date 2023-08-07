الحالة المرورية بمحور صفط اللبن صباح اليوم

ظهرت كثافات مرورية، صباح اليوم الاثنين، على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى.

الحالة المرورية بميدان النهضة وشارع بين السريات

كما شهد محيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات، كثافات وايضا شارع النيل السياحى وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين.

كما انتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، بالشوارع والميادين والطرق السريعة لتسيير حركة المرور أمام المركبات ورفع أى معوقات بالطرق، وضبط الخارجين عن القانون والمخالفين.

انتشار قوات الإدارة العامة للمرور

وانتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، بالمحاور والميادين والطرق السريعة، لتسيير حركة المرور، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، ورفع أى معوقات أمام حركة المركبات.

الحالة المرورية بشوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية، ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات متوسطة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وفى سياق اخر الداخلية تكشف تفاصيل ترويج المخدرات على الفيسبوك بالفيوم

كشفت الداخلية حقيقة ترويج بلطجية لمخدرات بالفيوم، حيث تداول عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" الإدعاء بقيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة والتعدى على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بإحدى القرى بالفيوم.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (3) الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم بحدوث مشاجرة وتم ضبط طرفيها هما طرف أول: (عامل "مصاب بجرح قطعى")، طرف ثان: (عامل وبحوزته سلاح أبيض "سكين")..

وتبين قيام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب والضرب وإحداث ما به من إصابات مستخدماً السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. ويشار إلى عدم صحة ما تم تداوله بشأن قيام المتهمان بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة.