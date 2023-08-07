طقس المنيا اليوم ... العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الأثنين ، طقس شديد الحرارة نهارا على ربوع البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة ، رطب ليلا على انحاء المحافظة ، حيث سجلت تقارير خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، درجات الحرارة الصغرى 27 درجة والعظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة بالمنيا .

والتي تمثل إنخفاضا عن أمس بواقع درجتين ، وبرغم تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة خلال شهر أغسطس الجاري ، إلا ان ذلك لم يعطل دولاب العمل بالمصالح الحكومية وإنتقالاتهم بمراكز ومدن المنيا ، و ممارسة مواطني المنيا كافة أعمالهم بيسر واريحية ، خلال اعمالهم بالزراعة والتجارة والتي فضلوا البدء في وقت مبكر وإنهاء العمل قبل سخونة حرارة الشمس خشية التعرض لضربات الشمس ، وذلك بالنسبة للأعمال الزراعية وتربية المواضي والمزارع .

ورصدت الوفد يسر وسهولة التنقل على طرق المنيا داخل وخارج محافظة المنيا ، وسير المركبات على الطرق الصحراوية الشرقي والغربي ، والقاهرة – أسوان الزراعي ، وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قد اعلنت اليوم الأثنين ، إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد .

وطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء ، مع إرتفاع نسب الرطوبة ممايزيد الإحساس بالحرارة على مدار اليوم .

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت ، ان تسجل درجات حرارة مدن الجمهورية ، القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 24 درجة.

والمنيا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 27 درجة ، وسوهاج العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 31 درجة