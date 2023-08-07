سيد معوض: خالد بيبو يحتاج للدعم الجماهيري والإعلامي

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن سيد عبدالحفيظ حقق نجاحات كبيرة في العمل الإداري داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن خالد بيبو يعتبر من أفضل الكوادر الإدارية ويحتاج للدعم والمساندة الجماهيرية والإعلامية، وكذلك وليد سليمان الذي تولى رئاسة قطاع الناشئين.

إقرأ أيضًا ..

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة طبيعية، وقد يكون هناك رؤية للدفع بكوادر جديدة، وخلق دوافع وأفكار جديدة، ولكن يبقى سيد عبدالحفيظ أحد أهم من تولوا منصب مدير الكرة في تاريخ الأهلي، وسوف يتم دعم خالد بيبو ومساندته بكل قوة، والجميع يسير وفق نظام النادي، ولا يتم السماح بإعاقة المنظومة مطلقا".

وأضاف: "من الصعب مقارنة خالد بيبو مع سيد عبدالحفيظ، الذي تولى المهمة سنة 2010، يجب إعطاء بيبو فرصة جيدة للعمل ودعمه ومساندته بالشكل المطلوب، والأمر يذكرني بتصريحات كولر بشأن المقارنة بين اللاعبين الناشئين ولاعبي الفريق الأول".

وأكمل: "الأهلي لديه تحديات قوية، واصبح من الضروري تدعيم الفريق برأس حربة، خصوصا في ظل الاعتماد على كهربا وشريف ولاعبين آخرين في مركز المهاجم، لأن تألق كهربا أو شريف غير مضمون معظم أوقات الموسم".

وزاد: "الأهلي قد يضطر لدفع مبالغ كبيرة لضم مهاجم، خصوصا أنه يستهدف التعاقد مع بطولات لها عائد مالي كبير للغاية، رغم أنه من الممكن انتظار سوزا حتى نهاية عقده في يناير المقبل، وفي النهاية وجهة نظر كولر يجب احترامها في ملف القادمين والراحلين".

وواصل: "صلاح محسن لاعب رائع وله مزايا كثيرة، لكنه يحتاج إلى ضبط العقلية لأن (عقليته لم تكن مناسبة لأسلوب الأهلي)، ولابد أن يشعر بمكانة النادي الذي يتواجد فيه وأن يحارب على اللعب أساسيا، ولابد أن تكون قراراته داخل وخارج الملعب أفضل حتى يشارك مع الأهلي مستقبلا، لذلك يجب أن يحضر نفسه ذهنيًا لو اراد اللعب مع الفريق مستقبلا".

وأتم: "من الوارد أن يتم الاعتماد على صلاح محسن في تشكيل الاهلي خلال الموسم المقبل، بل ويتألق مع مارسيل كولر، وقد يجعل النادي يصرف النظر عن ضم أجانب كما فعل كهربا في يناير الماضي".