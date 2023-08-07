فعاليات فنية وثقافية في الأجازة الصيفية بأسيوط

بإقبال كبير تتوالى فعاليات مواقع إقليم وسط الصعيد الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة المقدمة للأطفال والرواد ضمن فعاليات الإجازة الصيفية ومبادرة " ثقافتنا في إجازتنا " وتهدف هذه الفعاليات إلى رعاية الموهوبين في عدة مجالات فنية وثقافية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وخطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني

أعلن ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي عن أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية حيث استقبل قصر ثقافة أبوتيج لمجموعة من الأطفال وتنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية والفنية حيث تم تقديم العديد من الورش الفنية والألعاب الترفيهية بالإضافة إلى عروض سينمائية للأطفال

كما استقبل قصر ثقافة الغنايم مجموعة من الأطفال في ورشة فنية نفذها الفنان علاء هنتش حيث تعلم الأطفال مبادئ الرسم وتمكنوا من التعبير عن إبداعاتهم الفنية

في مكتبة الطفل والشباب بالصبحة قدمت ورشة حكي حول بر الوالدين طريق الجنة حيث تم مناقشة أهمية احترام حقوق الوالدين وتجنب عقوقهم وفي قصر ثقافة أسيوط شهد عقد ملتقى ثقافي أدبي بحضور الأديب رأفت عزمي وعدد من الأدباء والشعراء وتم فيه مناقشة الشعر المعاصر والقديم

وتستمر الفعاليات في قصر ثقافة أسيوط حيث يعقد ورشة فنية للأطفال والكبار حول كيفية رسم المناظر الطبيعية للفنان التشكيلي محمود مصطفى

كما تستمر مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة في تقديم ورش صناعة الحلى والإكسسوارات التي تقام يومياً وتستمر حتى 9 أغسطس

وفي مكتبة المنفلوطي العامة تم تنظيم ورشة الخط العربي التي قدمها محاضر من مدرسة الخطوط بمنفلوط لشرح كتابة الحروف بخط الرقعة والنسخ

وقد شهد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط العديد من الفعاليات مثل ورشة حكي ومسابقة ثقافية وورش فنون تشكيلية وخط عربي لذوي الهمم بالإضافة إلى ورش الأشغال اليدوية والفنون التشكيلية

ينعش هذا البرنامج الثقافي والفني الصيفي الحياة الثقافية في إقليم وسط الصعيد ويقدم فرصًا للأطفال لاكتشاف مواهبهم وتطويرها في مجالات مختلفة سواء في الرسم أو الغناء أو التمثيل وغيرها وتتعزز الرعاية الثقافية بالعديد من الورش الفنية والثقافية والفعاليات المتنوعة في إقليم وسط الصعيد بفضل التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والجمعيات المحلية والفنانين والأدباء والشعراء الذين يساهمون في إثراء المشهد الثقافي في المنطقة

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية

أنشطة فرع ثقافة أسيوط الثقافية والفنية