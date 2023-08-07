المصري يفاوض بن شرقي لدعم فريق الكرة الموسم المقبل
أكد ياسر يحيي عضو مجلس إدارة النادي المصري أن هناك مفاوضات لضم عناصر جديدة ومميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق للمنافسة على مراكز مميزة الموسم المقبل
وأضاف: النادي المصري يسعي بقوة للنجاح الموسم الجديد وتحقيق مركز مميز، ولذلك نتفاوض مع أشرف بن شرقي وزهير المترجي.
وقال يحيي فى تصريحات تليفزيونية: لا أفهم العقوبات التي تلقاها النادي بسبب مباراة الأهلي الأخيرة فى كأس مصر، و ننتظر وصول العقوبات بشكل رسمي من أجل دراستها كمجلس إدارة للنادي للرد عليها.