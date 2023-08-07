حملة لرفع الإشغالات في حي شرق أسيوط

تحت إشراف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبناءً على توجيهاته بسرعة رفع الإشغالات في منطقة حي شرق أسيوط تم إجراء حملة لرفع الإشغالات غير المشروعة في المنطقة

وقد تلقت الجهات المختصة عدة شكاوى من المواطنين في منطقة أبراج الموالح حيث كانوا يتضررون من وجود تريسيكل غير مرخص أمام الأبراج وبعد التحقق من الشكاوي تم التحفظ على ١٠ كراسي و٢ تربيزة المتعلقة بالتريسيكل الغير مرخص

وعلى إثر ذلك قامت الحملة التي ترأسها عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق بالتعاون مع سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي والمشاركة المباشرة لقسم الإشغالات برفع الإشغالات غير المشروعة في منطقة الحي

تهدف هذه الحملة إلى تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين وتحقيق النظام والانتظام في المنطقة وتأتي هذه الجهود استمراراً للجهود التي يبذلها محافظ أسيوط وفرق العمل المشتركة من أجل توفير بيئة نظيفة ومرتبة للمواطنين

وأعرب المواطنون عن امتنانهم وتقديرهم لتلك الجهود التي تُبذل من أجل رفع الإشغالات غير المشروعة في المدينة والتي من شأنها أن تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز الراحة العامة في المنطقة

يجب أن يتعاون جميع المواطنين من خلال الامتناع عن إقامة أي إشغالات غير مشروعة والالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها ويأمل الجميع أن تستمر هذه الجهود في مختلف المناطق السكنية بأسيوط بهدف توفير مجتمع نظيف ومرتب يفخر به سكانه