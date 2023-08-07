بتنظيم رحلة للعاصمة.. الإتحاد العام للمصريين بالخارج يشجع المستثمرين للقدوم الى مصر.. صور





نظم الاتحاد العام للمصريين في الخارج، اليوم، رحلة لعدد من الأعضاء والمصريين المقيمين بالخارج، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على آخر التطورات بالمدينة والمشروعات القومية المتاحة للترويج للإستثمار في مصر.

ترأس رحلة العاصمة، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ، المهندس إسماعيل علي، والمستشار علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج بالكويت، والمهندسة مرفت خليل، رئيس الاتحاد العام ببريطانيا، ومحمد أبو عيش، ، والأستاذ محمد أبوالعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعضو الاتحاد بالسعودية، والاستاذ محمد فريد، عضو مجلس الإدارة بالإتحاد، وبحضور العميد هيثم عنان، مدير شركة العاصمة الإدارية .

كما شارك في الحضور عدد من الطلاب المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة، وهم: " أحمد حلمي، طالب بكلية الطب والجراحة، ورئيس اتحاد الطلاب المصرين بالسودان، وأحمد الساعي، طالب بكلية الطب والجراحة، ومحمد جبر، طالب بكلية طب وجراحه بالسودان أيضا.

وطوال الرحلة حرص العميد هيثم عنان، مدير شركة العاصمة الإدارية، على تعريف المصريين بالخارج على منطقة العاصمة الإدارية الجديدة وما تم بها من من إنشاءات وتسليم وحدات وما هو متبقي، مطالبا منهم الترويج لما يحدث في مصر بالخارج فهم سفراء للوطن بالدول المقيمون بها وإظهار صور مصر الحقيقة والتطورات التي تحدث واجب عليهم.

من جانبه أكد المهندس إسماعيل علي، رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج، على دور الإتحاد الهام في الترويج في الخارج لمشروعات الوطن العملاقة مثل العاصمة، وذلك من خلال تنظيم رحلات بصفة مستمرة لأبناء مصر المغتربين وأعضاء الإتحاد من كل دول العالم، لمعرفة آخر التطورات وما تم إنجازه لتشجيع المستثمرين بالخارج للإستثمار في مصر والقدوم دون خوف او قلق لأرض الوطن.

ونوه " علي"، على حرص الإتحاد لتعريف أبناء مصر بالخارج والمستثمرين بأماكن الإستثمار في مصر ودعم الوطن، وتقديم كافة الخدمات لتيسير ذلك، لافتا أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع عملاق سيغير مكانة مصر بين دول العالم في المستقبل القريب .

فيما أكد، المستشار علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج، حرصه على تقديم وإظهار الصورة الكاملة للمصريين بالخارج والمستثمرين لما يحدث في مصر من تطور في البنية التحتية وإقامة مشروعات ضخمة، فيما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية بمصر.

وبدوره أوضح محمد أبو العيش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعضو الاتحاد بالسعودية، الهدف من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: " بثبت للعالم كله انه اللي عملته مصر مفيش دولة تقدر تعمله خلال السنوات الصعبة اللي فاتت بين مشاريع عملاقة مثل العاصمة والعلمين ودمياط الجديدة غير الطرق والكباري، كل ده خلى العالم كله مش مصدق اللي مصر بتعمله وتقدر تعمل ده في الفترة القياسية ان شاء الله سنتين والامور تستقر ومصر هتكون في حتة تانية".

وأشادت مرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين ببريطانيا، بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة العملاق، وغيرها من المشروعات الضخمة بمصر، لافتة أنها في كل مرة تجئ الى مصر ترى إختلاف وإنجازات تتم على أرض الوطن، مؤكدة أن البنية التحتية لمصر سوف تنافس دول العالم.

وأكدت " خليل"، على حرصها لنقل الصورة الكاملة لما يحدث على أرض الوطن من تطور وتقدم لأصدقاء ورموز الدولة ببريطانيا، تشجيعا لهم للمجئ الى مصر والاستثمار بها، لافتة أن هذا يعد دور كل مواطن مصري شريف بالخارج فنحن سفراؤه ويقع على حاملنا توضيح كل تلك الأمور.

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