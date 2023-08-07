ندوة تقيفية للتعريف بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الأقصر



شهد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات اللقاء التثقيفي؛ للتعريف بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والذي أقيم تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بحضور محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، والدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية نائبا عن رئيس الهيئة.

أشار الدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز بالهيئة، خلال كلمته إلى أن الهدف من هذه الندوة هو تفعيل عملية التواصل مع المجتمع؛ لكسب ثقة المواطنين، موضحًا أن الهيئة أنشأت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء ولها سلطة وميزانية مستقلة، لافتًا إلى أنها تتولى كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية التي من شانها ضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في مصر.

وثمن الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة جهود الهيئة في تنظيم عددد من فعاليات التوعية بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وبالأنشطة النووية والإشعاعية؛ بما يتوافق مع رؤية الدولة وتوجهها في الاهتمام بالطاقة النظيفة الآمنة، وسعي الدولة للحفاظ على البيئة.

وعلى هامش الندوة، قدمت مكتبة مصر العامة، برئاسة الدكتور محمد حساني، المدير العام، درع المكتبة للدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة؛ تهنئة له لصدور القرار الجمهوري لرئاسته جامعة الأقصر، وقام بتسليم الدرع لرئيس الجامعة السيد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر.

حضر فعاليات الندوة كل من: الدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة، والدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الادارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، ومقررة المجلس القومي للمرأة بالأقصر، والشيخ عمر سيد أبو خليل مدير إدارة الوعظ بالأقصر ممثلين عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، فضلًا عن عدد من رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وفريق التواصل بالهيئة المكون من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتواصل بالهيئة، ومحمود جودة أخصائي أول العلاقات العامة بالهيئة، ورامي عفيفي أخصائي أول التواصل الاستراتيجي بالهيئة.