رجال دجلة ابطال دورى التنس والأهلى يتوج بلقب السيدات

حقق فريق نادى وادى دجلة للتنس للرجال بطولة الدورى موسم 2022 / 2023 لمرحلة العمومى رجال.

واستطاع رجال دجلة بقيادة النجم محمد صفوت التتويج باللقب بعد الفوز على فريق النادى الاهلى فى المباراة النهائية التى اقيمت بملاعب نادى الزهور بالتجمع الخامس بنتيجة 6/ 3 وذلك فى مواجهة مثيرة تقدم خلالها دجلة فى مباريات الفردى 4 / 2 ثم حاول الاهلى العودة فى مباريات الزوجى لكن دجلة تمسك بتفوقه ليحقق لقب الدورى.

فى الوقت نفسه توجت سيدات فريق الاهلى بلقب الدورى لمرحلة عمومى السيدات وذلك بعد النغلب على سيدات دجلة بنتيجة 5 / 1 ليحسمن المنافسة من مباريات الفردى ليحسمن اللقب لصالحهن دون لعب مباريات الزوجى.

وعقب انتهاء المباريات اقيمت مراسم التتويج حيث قام عضو مجلس إدارة اتحاد التنس حازم شيحة والمدير الفنى للاتحاد ضياء نبيل ومدير النشاط الرياضى بنادى الزهور احمد سعيد بتوزيع الميداليات والكؤوس على لاعبى الناديين وذلك بحضور الحكم العام طارق ماهر ومدير لجنة الدورى محمود سنوسى.

واحتفل لاعبو ولاعبات الناديين بالتتويج فى ارض الملعب .