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الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يشيد بالنهضة الحضارية والتطور العمراني في سلطنة عمان

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بما شهده من نهضة حضارية وتطور معماري وبنيه أساسية في سلطنة عمان، كما أشاد بالطبيعة البكر والأجواء الجميلة في محافظة ظفار، وذلك عقب زيارته لسلطنة عمان “ محافظة ظفار ”لمشاركة وتكريمه لفوزه بثلاثة جوائز من جوائز الاتحاد العربي للإعلام السياحي التي نظمها الإتحاد مؤخراً في صلالة على هامش فعاليات مهرجان خريف ظفار.

جاء ذلك خلال حفل مأدبة الغداء التي نظمها ملحق الدفاع المصري بسلطانة عمان بفندق سيتي سيزون مسقط، على شرف زيارة محافظ جنوب سيناء بحضور المستشار أحمد شعيب نائب السفير المصري، والقائم بالأعمال بالسفارة المصرية، والمستشار تامر صالح المستشار السياسي بالسفارة، والمستشار خالد سالم المستشار السياسي بالسفارة، والسكرتير أول منة ضياء قنصل سفارة جمهورية مصر العربية في السلطنة، ولفيف من العاملين بالسفارة وأبناء الجالية المصرية بالسلطنة.

 