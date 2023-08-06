مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم فى طريق قنا الصحراوى

لقى 4 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى وتروسيكل بطريق قنا- نجع حمادى الصحراوى الغربى، بالقرب من مصنع الالمونيوم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكى وتروسيكل، نتج عنه مصرع ٤ أشخاص.

ومن جانبه دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

تبين مصرع كل من: كارم محمد عبد الحميد همام 17 عاماً، محمد أحمد عبد الفتاح طه 20 عاماً، طه أحمد عبد الفتاح 10 أعوام، و نور محمد أحمد 17 عاماً " جميعهم مقيمين بقرية هو ".

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.





وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.



2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.



3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.



4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.





5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت

المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.