ضبط 9 أطنان دقيق بلدى مدعم بمدينة رأس سدر وطور سيناء

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، حملة مكبره على الاسواق والمخابز بمدن المحافظة، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة، ومتابعة وصول الدعم لمستحقية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 طن دقيق بلدى مدعم ، و197كيلو دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5% نتيجة تصرف اثنين من التجار التمونيين لتصرفهم فى كميه قدرها 8847 كيلو من دقيق المستودعات.

وفى مدينة طور سيناء، تمكنت حملة أخرى بمدينة الطور برئاسة أحمد محمود ومحمد إسماعيل، من ضبط مخبز بلدى لتصرفه فى7 شكائر دقيق 87.5% زنة 50 كيلو بإجمالى 350 كيلو، وضبط اثنين من التجار التمونيين بتصرفهم فى كمية قدرها 8 طن و847 كيلو دقيق مستودعات 87.5% مدعم بدون وجه حق.

حيث تصرف الاول فى كميه قدرها 3951 كيلو والثانى فى كميه قدرها 4896 كيلو، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.