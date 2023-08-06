“الرعاية الصحية” بالأقصر تخفض درجة القبول بمدارس التمريض إلى 255 درجة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن خفض الحد الادنى للقبول للالتحاق بالمعاهد الفنية التمريضية لنظام الخمس سنوات التابعة لها بمحافظة الأقصر إلى ٢٥٥ درجة بدلًا من ٢٦٠ درجة.

وقالت الهيئة في بيان: نظرًا إلى الدور الهام الذى تقوم به الهيئة التمريضية والتى تعد نبض القطاع الصحى فى تقديم خدمات الرعاية الصحية باحترافية وجدارة اكلينيكية مما يتطلب الاهتمام باعداد الكوادر الفنية بكفاءة عالية، فتم تخفيض درجة القبول بفرع المعهد كالآتي:( مستشفي الكرنك)بنات فقط، (مستشفي ايزيس )، بنات فقط، (مستشفي حورس )، بنين وبنات.

وتستمر أعمال سحب كراسة الشروط و استقبال تقديم الملفات وفق الشروط والتعليمات المحددة بدء من الإثنين المقبل، الموافق 7 أغسطس وحتى نفاذ كراسات الشروط بكل معاهد.

علما أن مواعيد العمل لسحب وتقديم الملفات داخل المعاهد المذكورة هي طوال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا و حتي الثالثة ظهرا.

يشارإلى ان الشروط الموضوعة للتقديم كانت على النحو الآتي:

▪️المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

▪️الحصول على الشهادة الاعداديه فى ذات عام التقدم .

▪️ان يكون المتقدم من نفس ابناء المحافظه التى حصل منها على الشهاده الاعداديه .

▪️الا تكون الطالبه متزوجه ولا يتم الزواج اثناء فتره الدراسه .

▪️ضروره اجتياز الاختبارات الاتيه:(الاملاء فى اللغه العربيه ، اللغه الانجليزيه ، الحاسب الالى)

▪️اجتياز كشف الهيئه والاختيار النفسى بنجاح.

▪️لياقه الكشف الطبي بواسطه اللجان الطبيه بالهيئة العامة للرعاية الصحية ( كشف نظر ، كشف باطنة ، اختبار مخدرات ).

▪️المصاريف الدراسية ١٠٠٠٠ (عشره الاف جنية مصري) لكل صف دراسي، ورسوم سحب الملف ٧٥٠ ج (لا ترد )

▪️يتم تحديد الحد الادنى بعد الانتهاء من اعمال التنسيق واختبار القبول .

▪️يتم التنسيق والقبول لكل مركز ادارى على حده.

▪️يتم استلام كراسه الشروط عن طريق ولى الامر .