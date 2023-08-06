تفشي الحصبة والجمرة الخبيثة في جنوب السودان

شهدت دولة جنوب السودان، انتشار أمراض الحصبة داخل المعسكرات المؤقتة للعائدين في كواجوك، فضلًا عن ارتفاع حالات الإصابة بالجمرة الهبيثة في مقاطعة قوقريال الغربية.

وقال جون أكول أكول ، ضابط المراقبة في الولاية، إن مرض الحصبة انتشر كالنار في الهشيم في مخيم وارتيت ، معربًا عن مخاوفه من الزيادة المحتملة في الحالات في جميع أنحاء المجتمعات المحيطة بالمعسكر.

وأكد أكول، أن الوضع الصحي في ولاية واراب ليس جيدًا لأن هذا هو موسم الملاريا والأعشاب طويلة مما يزيد من حدوث لدغات الثعابين.

وكشف عن وفاة ثمانية أطفال بسبب الحصبة والملاريا .

وأشار كذلك إلى أن الأطفال المستضعفين العائدين من السودان لم يتم تطعيمهم بشكل كاف ضد الحصبة ، مما أدى إلى تفشي المرض الذي تسبب في إحداث الفوضى في مقاطعة قوقريال الغربية.

وحذر أكول من انتشار المرض في تويج ومقاطعات أخرى وتابع "حدثت ثلاث حالات وفاة بسبب الحصبة في مستشفى كواجوك وخمس حالات وفاة في بلوك وارتيت ، وذلك لأن الأطفال الذين عادوا من السودان لم يتم تطعيمهم ضد الحصبة".

وتحدث جون بالتفصيل عن استجابتهم الاستراتيجية ، مشددًا على أهمية تطعيم العائدين عند وصولهم.

وقال: "يتم تطعيم العائد الذي لا تظهر عليه الأعراض ، ويتم إدخال المصابين بالحصبة الشديدة إلى مستشفى كواجوك على الرغم من عدم وجود أدوية بسبب عدم وجود شريك يدعم المستشفى ، فقط الصندوق العالمي يوفر الأدوية المضادة للملاريا والتي لا يزال غير كافٍ للولاية بأكملها ".

وأعرب جون ايضاُ عن قلقه من ظهور حالات الإصابة بالجمرة الخبيثة في مقاطعة قوقريال الغربية.

وحذر بشدة من أكل الحيوانات النافقة ، موضحا أن هذه الحالات مستمرة منذ عام 2020 ، وترجع في الغالب إلى هجرة الأبقار إلى ولاية غرب بحر الغزال.

و أكد الدكتور ويليام أكوت ، مدير الصحة في مقاطعة قوقريال الغربية ، صحة حالات الحصبة ، موضحًا: "هناك حالات حصبة في مخيم كواجوك. تم تأكيد حوالي عشر حالة ، وقمنا بتطعيم 114 عائدًا منذ وصولهم".

في غضون ذلك ، كشف اموس ياك ، مدير الصحة في مقاطعة تويج ، عن التحديات الصحية الملحة التي يواجهها.

وقال "الوضع الصحي في مقاطعة تويج هادئ ، لكننا واجهنا بعض حالات الحصبة. في الأسبوع الماضي أخذنا عينات إلى جوبا للاختبار. تفشي مرض الحصبة يرجع إلى تدفق العائدين ، حيث استقبلنا 2،506 عائد ونتوقع أكثر من 1000 آخرين. لذا فإن حالات الحصبة كثيرة وقضايا سوء التغذية أيضًا ".

الجمرة الخبيثة مرض بكتيري يصيب الحيوانات بشكل أساسي ، ولكن يمكن أن ينتقل إلى البشر من خلال استهلاك اللحوم المصابة ، أو الاتصال بجثة مصابة.

المصدر: المواقع المحلية في جنوب السودان