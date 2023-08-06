إصابة ثلاثة مدرسين في حادث سير برمبيك بجنوب السودان

أصيب ثلاثة مدرسين بجروح خطيرة، أثر انقلاب سيارة في منطقة رومبيك بولاية البحيرات بجنوب السودان.

وقال تيران ماريت تيران ، المدير الطبي لمستشفى رومبيك، إن المعلمين كانوا مسافرين من مقاطعة ييرول الشرقية للمشاركة في اختبارات الفحص التي تنظمها وزارة التربية والتعليم في رومبيك، حسبما ذكر وسائل الاعلام المحلي في الدولة.

واضاف "لقد استقبلت ثلاثة معلمين أصيبوا بجروح جراء حادث سير، وخرج اثنين منهم، ولكن بقي أحد المعلمين في المستشفى لإكمال العلاج".

والمصابين هم :"قابريل دينق ماشيك ، مدير مدرسة وانطو الابتدائية في مقاطعة يرول الشرقية ، موسس مانقار مابور مدير مدرسة يالي الابتدائية في وضع حرج ، أما الفريد مين اشول من مدرسة أسيجور الابتدائية ، وماجير أشيكوي ، وهو مدير سابق في مدرسة ليكاكودو الابتدائية حالتهم مستقرة".

وقال المدرس قابريل دينق ماشيك ، إن السبب في سفرنا من مقاطعة ييرول الشرقية إلى رومبيك، هو حضور اختبارات الفحص التي نظمها وزير التعليم،كنا جزءًا من المعلمين الذين لم يحضروا امتحانات الفحص في المرة السابقة ، لكن وزير التعليم ، بأوامره ، أخبرنا أن نأتي إلى رومبيك للجلوس لاختبار الفحص ".

ووصف ماشيك الحادث قائلاً: "أصيب ثلاثة منا بجروح ، لكن أحدهم أصيب بجروح خطيرة في كتفه وفخذيه وساقه اليمنى، لقد كان في غيبوبة طوال الـ 24 ساعة الماضية دون التحدث إلى أي شخص ، ولكن الآن بعد ظهر هذا اليوم يمكنه التحدث ورؤية الأشخاص من حوله ".

كما سلط الضوء على وضع الرعاية الصحية في مستشفى الولاية ،وأوضح " منذ إحضارنا ، لم يكن في المستشفى الحكومي أي أدوية، يمكن للطبيب فقط أن يصف الأدوية على ورقة ويعطي ورقة للمرضى حتى تذهب وتشتري الأدوية لنفسك ".

وأعربت وزارة التربية والتعليم عن قلقها على المعلمين المصابين.

وتابع ماشيك: "تمت زيارتنا مرتين في المستشفى من قبل وزير التربية والتعليم ، نيلسون ماكوي ، ولكن لم يقدموا لنا شيء حتى تكاليف العلاج".