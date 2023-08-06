زلزال قوي يضرب اليابان بقوة 5.5 درجة

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، عن وقوع زلزال بأحد المناطق باليابان، وأعلن المركز أن زلزال بقوة 5.5 درجة علي مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل اليابان.

زلزال يضرب عدد من البلاد

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن “الزلزال وقع بعد 112 كيلومترًا جنوب شرق قرية مياكونوز في محافظة ميازاكي التي يبلغ عدد سكانها حوالي 130 ألف نسمة، ويقع مركز الزلزال على عمق 13 كيلومترًا تحت سطع الأرض، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر ودمار حتي الآن.

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزال بقوة 5.4 درجة ضرب شرق الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 21 شخصًا على الأقل وانهيار عشرات المباني، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية.

أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مصابيح تهتز وأشخاصًا يخلون منازلهم وهم يسيرون بين قطع الحجارة المتناثرة على الأرض.

قالت الهيئة الأميركية إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 2,33 صباحًا (18,33 ت غ السبت) كان على بعد 26 كيلومترًا جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونغ وعلى عمق 10 كيلومترات.

كتب شخص على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" من مقاطعة خيبي المجاورة لشاندونغ أن الهزة كانت قوية جدًا.