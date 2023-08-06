مؤيدو الانقلاب يحتشدون في أكبر ملاعب النيجر

احتشد عشرات الآلاف في النيجر، داخل أكبر ملاعب كرة القدم في البلاد، تأكيدا لدعمهم للانقلاب العسكري الذي شهده البلد الإفريقي يوم 26 يوليو.



وجاء احتشاد عشرات الآلاف في الملعب الواقع بالعاصمة نيامي، تلبية لدعوة وجهها "المجلس الوطني لحماية الوطن"، قبل ساعات من انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" للانقلابيين.

وامتلأ ملعب "سيني كونتشي" الذي يتسع لـ 30 ألف شخص، بمؤيدي الانقلاب العسكري، حيث راحوا يصفقون لأعضاء "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذين قدموا استعراضاً داخل الملعب.



وفي 26 يوليو قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد إلى منصبه.



وكانت "إكواس" قد منحت الانقلابيين يوم 30 يوليو، مهلة لـ 7 أيام من أجل الإفراج عن الرئيس بازوم وإعادته للحكم، ومن المنتظر انتهاء المدة بعد منتصف اليوم الأحد 7 أغسطس.



وأكدت المجموعة الاقتصادية الإفريقية أنها ستطرح كافة الخيارات بما فيها التدخل العسكري، على الطاولة في حال لم يستجب الانقلابيون لمطالبها.

تطورت الأحداث في النيجر على خلفية منح دول الاسكواس المجلس العسكري بالنيجر أسبوعا لاستعادة النظام الدستوري وعودة الرئيس المنتخب، أو مواجهة الاستخدام المتحمل للقوة".

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش دولها الأعضاء في أبوجا أنه تم "تحديد" الخطوط العريضة "لتدخل عسكري محتمل" ضد الانقلابيين في النيجر.

مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية

وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى: "تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل العسكري المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة".

وأضاف موسى عقب اجتماع إقليمي في أبوجا أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، وهو قرار سيتخذه رؤساء الدول.

وقال في ختام اجتماع استمر 3 أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا: "جرى العمل هنا على جميع العناصر التي ستكون مشاركة في أي تدخل نهائي بما في ذلك الموارد المطلوبة وكيف ومتى سننشر القوات".

وفرضت "إيكواس" بالفعل عقوبات على النيجر وقالت إنها قد تجيز استخدام القوة إذا لم يقم قادة الانقلاب بإعادة السلطة للرئيس المنتخب محمد بازوم بحلول اليوم.

وأرسلت إيكواس المؤلفة من 15 عضوا وفدا إلى نيامي سعيا للتوصل إلى "حل ودي"، لكن مصدرا في الوفد قال إن اجتماعا في المطار مع ممثلي المجلس العسكري لم يتمخض عن إنفراجة.

وقال موسى: "نريد للدبلوماسية أن تنجح، ونريد أن تُنقل إليهم هذه الرسالة بوضوح ومفادها أننا نمنحهم كل فرصة للتراجع عما فعلوه".

وجاءت لغة البيان الصادر عن الكتلة الإقليمية "إيكواس" لدول غرب أفريقيا برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو، والذي تضمن خيارات واضحة وتهديد مباشر، إما عودة الرئيس أو التدخل العسكري المباشر من قبل قوات دول غرب أفريقيا لإعادة رئيس النيجر قبل الانقلاب عليه يوم الأحد الماضي، وهو ما يجعل الـ24 ساعة. المقبلة

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن بلادها تدعم "بحزم وتصميم" جهود مجموعة الإيكواس الهادفة لمجابهة الانقلاب العسكري في النيجر.

وجددت الوزيرة كولونا، في تصريحات صحفية، التأكيد على دعم فرنسا الكامل للرئيس بازوم "المنتخب من قبل شعب النيجر".