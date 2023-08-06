درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية الاثنين

توقع خبراء الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، أن يكون الطقس حار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ولا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان ) تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة في العواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 42 29

الرياض 44 29

المنامة 41 35

أبوظبى 44 33

الدوحة 44 35

الكويت 48 33

دمشق 38 20

بيروت 31 27

عمان 33 21

القدس 32 20

غزة 32 26

بغداد 44 32

مسقط 35 32

صنعاء 30 16

الخرطوم 35 26

طرابلس 31 24

تونس 32 23

الجزائر 29 23

الرباط 28 21

نواكشوط 28 22