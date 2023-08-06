أنصار الرئيس النيجرى بازوم يتجمعون في باريس

تجمع عشرات من أنصار الرئيس محمد بازوم، قرب سفارة النيجر في باريس عاصمة فرنسا، لإظهار دعمهم للديمقراطية ومطالبة بالإفراج عن بازوم.

ورفع المتظاهرون لافتات وأعلام النيجر وطالبوا بالإفراج عن بازوم، الذي أطاح به جنود متمردون في انقلاب الأسبوع الماضي.

قال رئيس وزراء النيجر أوهومودو محمدو، الذي انضم إلى المظاهرة، إنه قلق بشأن تطور الوضع لكنه أقر بأنه لا يزال هناك وقت للإنذار النهائي وأنه لا يزال من الممكن إجراء مفاوضات ناجحة.

وقال محمدو: "نحن قلقون حقًّا لرؤية كيف يتطور الوضع، ونأمل أن نتمكن من حل هذه القضية من خلال الحوار لا يزال هناك وقت للامتثال للإنذار.

وأضاف: "ما زلنا نأمل أن تسود المفاوضات وألا يكون هناك بالضرورة تدخل عسكري، ما زلنا نأمل أن يطلق قادة الانقلاب الذين يحتجزون رفيقنا الرئيس محمد بازوم سراحه".

في ظل الخشية من أن تدهور في الأوضاع في النيجر قد يصل إلى حدود التدخل العسكري الأجنبي، يتجمع عشرات الأشخاص عند دوار الفرنكوفونية في نيامي مع حلول المساء، ملبّين دعوة الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس المنتخب محمد بازوم.

ليل الجمعة، تجمّع عشرات الشبان عند بعض الساحات الرئيسية وسط العاصمة، غداة دعوة المجلس العسكري الممسك بالسلطة سكان نيامي إلى "اليقظة" حيال "الجواسيس والقوى الأجنبية" والإبلاغ عن أي تحرك "لأفراد مشبوهين"، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

قال أبوبكر كيمبا كولو، منسق لجنة دعم المجلس الوطني لحماية البلاد الذي تشكّل في أعقاب انقلاب 26 يوليو: "تمركزنا عند الدوارات الاستراتيجية لإجراء نوبات ليلية مع السكان".

أوضح أنه أوعز بانتشار عدد من أفراد اللجنة عند عدد من الساحات المركزية في نيامي، مضيفًا في حديث مع وكالة "فرانس برس": "الجميع يلتفّ عند هذه الدوارات بهدف دخول العاصمة".

شدد على أن الهدف هو "مراقبة تحركات كل شخص مشبوه، ومحاولة توقيفه بأنفسنا"، معتبرًا أن هذه المهمة هي جزء من "قتال الشعب" دعمًا للانقلاب.

وردًّا على سؤال عمن هم الأشخاص المشبوهون، اكتفى كيمبا كولو بالقول "هذه هي المعلومات التي في حوزتنا، لكن لا يمكننا كشفها"، متابعًا: "لدينا معلومات فعلية تدفعنا إلى القول إن ثمة تهديداً وشيكاً يطال العاصمة، ولا يمكننا ألا نحرك ساكناً".

مهلة الأسبوع لإعادة الرئيس بازوم:

جاءت التحركات الليلية قبيل انتهاء مهلة الأسبوع التي حددتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للانقلابيين حتى الأحد لإعادة الانتظام الديمقراطي وفك احتجاز الرئيس بازوم وعودته إلى مهامه.

إضافة إلى دول غرب إفريقيا، أثار الانقلاب قلق دول غربية، أبرزها فرنسا التي أكدت السبت دعمها "بحزم وتصميم" لجهود إكواس لدحر الانقلاب، محذرة من أن "مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك".

بالنسبة إلى المتجمعين عند دوار الفرنكوفونية، لا تأتي الخشية من تدخل عسكري إفريقي فحسب، بل تتعداه الى تدخل فرنسي، خصوصاً أن باريس تنشر قرابة 1500 من جنودها في بلادهم.

قال كيمبا كولو: "ليست إكواس التي تثير قلقنا بل تدخل عسكري فرنسي"، مؤشرًا بالتحديد إلى الكتيبة الفرنسية التي يعدّها بعض النيجريين عدوة لهم، إضافة إلى "كلّ من يمكن أن يهاجمنا".