النواب السنغاليون يمهدون الطريق أمام شخصيات المعارضة لخوض الانتخابات

أقر نواب في البرلمان السنغالي، تصويتا سيعيد فعليا حق شخصيتين معارضتين رئيسيتين في الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد المقرر إجراؤها في فبرايرالقادم.

يبرئ التصويت أي شخص أدين ولكن بعد ذلك إما العفو أو العفو عنه للترشح للمنصب، ويسمح القرار للمعارضين ذوي الوزن الثقيل خليفة سال وكريم واد بالترشح.

أوضح وزير الداخلية أنطوان فيليكس عبد الله ديوم، أن لا يتعلق مشروع القانون فقط بتعديل المادة L28-3 ، التي تسمح للشخص المدان باستعادة حقوقه من خلال إعادة إدراجه في السجل الانتخابي بمجرد انتهاء الفترة المتبقية من العقوبة التي تم منح العفو عنها، علاوة على ذلك، كان هناك تقدم آخر نتج عن الحوار الوطني".

مدينة سال

وينظر في ترشيح سال، وهو عمدة سابق لدكار وواد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد، للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

لم يتمكن أي منهما من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 بسبب إدانات منفصلة بشأن قضايا مالية، لكنهم قد يتمكنون الآن من الترشح في انتخابات فبراير المقبل.

أعضاء البرلمان

وأشاد عضو الأغلبية الرئاسية، يايا ديالو، بجهود الرئيس في تقديم مشروع القانون، «يهدف مشروع القانون هذا إلى مراجعة قانون الانتخابات".

"كما رأينا جميعا ، بدأ الرئيس ماكي سال حوارا وطنيا ، نتج عنه قرار بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات."

وصوت في البرلمان 124 صوتًا مقابل صوت واحدز

وقال بابكر أبا مباي، عضو حزب خليفة سال، عضو البرلمان وعضو حزب تاكساوو السنغالي، إنها خطوة مهمة إلى الأمام.

أعلن ماكي صال، رئيس السنغال، عن حسم مصير ترشحه في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة في فبراير 2024، غدًا الإثنين الموافق 3 يوليو الجاري.

الرئيس السنغالي ماكي صال

وقال صال، خلال حديثه أمام أنصاره، إن معركتي خدمة الوطن، ومتابعة سياسة الاقتصاد لصالح الشعب، مشيرًا إلى أن سجله مشددًا على أن خارطة الطريق لجعل السنغال دولة ناشئة في عام 2035 كانت بالفعل ملحوظ".

وأضاف رئيس السنغال، أن ترشحه سوف ينبع من ذاته السيادية وليس لأغراض أخري، قائلًا: "إن التحدي الحالي هو أن نكون متحدين أولًا متحدون، لا توجد قوة سياسية يمكن أن تواجه بينو بوك ياكار (BBY)".

أنصار رئيس السنغال

طالب أنصار الرئيس السنغال، بترشحه مرة ثالثة، من أجل مراجعة أعادت ضبط العدادات إلى الصفر، واستمرار رفع شأن البلاد كما توعدنا منه.

ترشح رئيس السنغال لمرحلة ثالثة

الشعب السنغالي ينتظر إعلان رئيسهم هل سيترشح أم لا، تحديدًا ارتباط تلك القرار بمصير الزعيم السنغالي الذي أشعل الشارع خلال الفترات الماضية، عثمان سونكو، الذي يعد أحد خصوم الرئيس ماكي في الانتخابات المقبلة.

دستور السنغال

ينص دستور السنغال الذي راجعه في عام 2016م، "لا يجوز لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين".