استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بالغردقة

أكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة كافة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

إذْ قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بحملة تفتيشية للمرور على عدد ٢ منشأة سياحية بالاشتراك مع مكتب العمل والأمن الصناعي والإدارة الصحية والبيئة بالمدينة ومستشارة رئيس المدينة للشئون القانونية ومديرة الإيرادات بالمدينة تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

إذْ أكدت اللجنة على وجود تراخيص للفندقين وسريان ترخيص مدير المنشأة والسجل البيئي وتم التنبيه للتوجه للحي لاستخراج تصاريح المصاعد.



وفي السياق ذاته أشادت اللجنة باستيفاء أحد الفندقين بالاشتراطات الصحية والبيئية والأمن الصناعي.

كما وجدت اللجنة ملاحظات عدة بالفندق الآخر كنقص في الاشتراطات الصحية وتم التنبيه عليهم بسرعة تلافيها.

وأفادت اللجنة بصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك للاستخدام الآدمي وقام عضو مكتب العمل بعمل إنذارات لأحد الفندقين لعدم تلافي بعض الملاحظات التي تم بيانها لهم في مرور سابق مخالفات كعدم استيفاء تشغيل نسبة ٥% من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم تقديم ما يفيد صرف العلاوة الدورية والتنبيه على الفندق الآخر باستيفاء المخالفات السابقة بجانب صرف بدل الإجازات وعدم تسليم نسخة للعقد لكل عامل.

وتم التنبيه على أحد المنشآتين باستيفاء اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتنفيذ حملات تفتيشية دورية على المنشآت السياحية للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات اللازمة.

الحملة

الحملة