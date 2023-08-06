مساعد وزير الصحة الأسبق يكشف الأسباب الحقيقية لهجرة الأطباء

قال الدكتور نصر السيد، مساعد وزير الصحة الأسبق، إن هناك عدة أسباب لهجرة الأطباء مثل عدم تقدير المجتمع لعمل الطبيب، والتعسف الإداري من المستويات العليا، خاصة مع الاطباء الصغار، خلاف تعقيدات فتح العيادات، وافتقاد الطبيب الرعاية الصحية اللازمة حال المرض.

أسباب هجرة الأطباء

وتابع "السيد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الطبيب عندما يمرض لا يجد من يعالجه، معقبًا: "أنا كنت نائب وزير، وعندما ذهبت إلى أحد الزملاء الأطباء، حصل مني على 6000 جنيه كشف، الطبيب لا يجد مكان علاجه حال مرضه".

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وأشار إلى أن الكثير من المستشفيات تفتقر إلى الأجهزة الطبية الحديثة، وهذا لا يُمكن الطبيب من أداء عمله، كما أن الكثير من المستشفيات لا تحتوي على أجهزة التدريب، وهذا لا يُمكن الطبيب من رفع مستواه الطبي.

ولفت إلى أن 50% من الدفعات الطبيبة أصبحت الآن تستقيل من العمل في الحكومة، معقبًا: "ما يحدث الآن من هجرة الأطباء والاستقالات من الحكومة لم يحدث من قبل".

وأضاف أنه رغم كل المشاكل وهجرة الأطباء إلى الخارج إلا أنه ما زال النظام الصحي في مصر من أفضل النظم الإفريقية والعربية، مستطردًا: "الصورة ليس قاتمة بصورة كاملة على الإطلاق، وما زال هناك جزء إيجابي".

وفي سياق أخر، نعى الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور الشاب محمد عثمان الذي توفى أثناء عمله، قائلاً:" لدينا 153 طبيب شاب توفوا العام الماضي بسبب سوء العمل في المنظومة الصحية".

وتابع : “الطبيب الشاب يريد التعلم والحصول على دخل، مما يجبره على العمل في أكثر من مستشفى، لكي يغطي قوت يومه"، موضحًا أن الدكتور محمد عثمان هو ثاني شاب يتوفى في دفعته، وتخرج منذ أربع سنوات فقط، معقبًا: "إحنا بنفقد شباب الأطباء بسبب سوء المنظومة الصحية، ولا يجب أن ننتقد سفر الأطباء بسبب سوء المنظومة".