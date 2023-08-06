الشباب يتعادل سلبيًا مع الوحدة في الشوط الأول من البطولة العربية

أنتهي الشوط الأول من مواجهة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي، ضمن مواجهات ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال 2023.

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أبرز لقطات الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بهدوء من قبل لاعبي الفريقين، وكانت البداية من طحنون الزعابي لاعب الوحدة والذي سدد تسديدة قوية ولكنها تخرج على يسار حارس الشباب إلى خارج الملعب

وتواجد خيسوس مدرب الهلال في مدرجات مباراة الشباب والوحدة، حيث يلتقي مع الفائز من هذه المباراة بالزعيم في نصف النهائي.

واستمر التعادل مسيطر على أحداث المباراة دون وجود مجازفة هجومية من قبل أي طرف على الأخر.

كما شهد الشوط الأول طرد نجم الشباب اياجو سانتو بعد تدخله مع لاعب الوحدة.



تشكيل الشباب السعودي



حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، حسين الصبياني.

خط الوسط: جوستافو كويلار، رياض شراحيلي، إيفر بانيجا.

خط الهجوم: هتان باهبري، حسين القحطاني، عبدالله الجوعي.

تشكيل الوحدة الإماراتي



محمد الشامي في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: لوكاس لوبيز وعلاء زهير واحمد نوالله وطحنون الزعابي.

في خط الوسط: كريستيانو جوانكا وجواو سانتوس وروبين أمارال.

في خط الهجوم: عبدالله الكربي وعبدالله الشمس وآلان لوريرو.