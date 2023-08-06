الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب يتعادل سلبيًا مع الوحدة في الشوط الأول من البطولة العربية

الشباب السعودي والوحدة
الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

أنتهي الشوط الأول من مواجهة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي، ضمن مواجهات ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال 2023.

إقرأ أيضًا..

txt

الشباب يترقب موقف حمدالله مع الاتحاد

txt

موسيماني يعلن تشكيل الوحدة لمواجهة الشباب بالبطولة العربية

أبرز لقطات الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بهدوء من قبل لاعبي الفريقين، وكانت البداية من طحنون الزعابي لاعب الوحدة والذي سدد تسديدة قوية ولكنها تخرج على يسار حارس الشباب إلى خارج  الملعب 

وتواجد خيسوس مدرب الهلال في مدرجات مباراة الشباب والوحدة، حيث يلتقي مع الفائز من هذه المباراة بالزعيم في نصف النهائي.

واستمر التعادل مسيطر على أحداث المباراة دون وجود مجازفة هجومية من قبل أي طرف على الأخر.

كما شهد الشوط الأول طرد نجم الشباب  اياجو سانتو بعد تدخله مع لاعب الوحدة.


تشكيل الشباب السعودي


حراسة المرمى: كيم سيونج جيو. 
خط الدفاع: فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، حسين الصبياني. 
خط الوسط: جوستافو كويلار، رياض شراحيلي، إيفر بانيجا. 
خط الهجوم: هتان باهبري، حسين القحطاني، عبدالله الجوعي.

تشكيل الوحدة الإماراتي

 
محمد الشامي في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: لوكاس لوبيز وعلاء زهير واحمد نوالله وطحنون الزعابي.

في خط الوسط: كريستيانو جوانكا وجواو سانتوس وروبين أمارال.

في خط الهجوم: عبدالله الكربي وعبدالله الشمس وآلان لوريرو.

مواد متعلقة

مدرب الشباب السعودي: "مباراة المنستيري صعبة والروح سر الانتصار"

نيمار: الزمالك تعرض للظلم في لقاء الشباب السعودي وسنلعب من أجل الفوز على النصر

مدرب الشباب السعودي: بن شرقي سر إعجابي بالزمالك

الشباب السعودي يسجل الهدف الأول بشباك الزمالك

الشباب السعودي يستعيد نجميه أمام الزمالك

مدرب الشباب السعودي الجديد يتسلم المهمة الفنية

الشباب السعودي يترقب موقف كريستوف جالتيه

الشباب السعودي يعلن تجديد عقد بانيجا