اقرأ بالوفد غدا.. أعضاء الهيئة الوفدية يواصلون تأييد عبدالسند يمامة للترشح لرئاسة الجمهورية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "أعضاء الهيئة الوفدية يواصلون تأييد عبدالسند يمامة للترشح لرئاسة الجمهورية".

كما يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

مجلس الزمالك يرفض الاستقالة: التمسك ببقاء "أوسوريو".. وتجديد عقد "فتوح"

"السيسي" يستعرض مؤشرات الاقتصاد: إجراءات جادة للحد من الأزمات ومواجهة آثار التضخم

السبت نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.. والإثنين بدء الثانية بحد أدنى 70% علمي و60% أدبي

200 مليار دولار فجوة تمويلية بالمنطقة العربية سنويا

هدوء حذر يسود النيجر مع انتهاء مهلة "إيكواس"

"السكة الحديد" تتوسع في تحصيل تذاكر القطارات للأجانب والعرب بالدولار

قريبا تطوير مناهج الثانوية العامة

منصات وهمية تتلاعب بالطلاب وتزعم إعادة التصحيح إلكترونيا