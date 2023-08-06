الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ بالوفد غدا.. أعضاء الهيئة الوفدية يواصلون تأييد عبدالسند يمامة للترشح لرئاسة الجمهورية

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الصفحة الأولى من جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "أعضاء الهيئة الوفدية يواصلون تأييد عبدالسند يمامة للترشح لرئاسة الجمهورية".

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رئيس الوفد يلتقي شباب الوفد بتنسيقية الأحزاب والسياسيين

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مصدر يكشف لـ "الوفد" سر جلوس محمد منير على كرسي أثناء حفله بالعالمين

كما يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

مجلس الزمالك يرفض الاستقالة: التمسك ببقاء "أوسوريو".. وتجديد عقد "فتوح"

"السيسي" يستعرض مؤشرات الاقتصاد: إجراءات جادة للحد من الأزمات ومواجهة آثار التضخم 

السبت نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.. والإثنين بدء الثانية بحد أدنى 70% علمي و60% أدبي 

200 مليار دولار فجوة تمويلية بالمنطقة العربية سنويا 

هدوء حذر يسود النيجر مع انتهاء مهلة "إيكواس"

"السكة الحديد" تتوسع في تحصيل تذاكر القطارات للأجانب والعرب بالدولار

قريبا تطوير مناهج الثانوية العامة

منصات وهمية تتلاعب بالطلاب وتزعم إعادة التصحيح إلكترونيا

الصفحة الأولى من جريدة الوفد 

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